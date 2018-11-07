Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
211.788
DOLAR
5.3353
STERLİN
7.0275
EURO
6.1325
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün başlıyor
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün...
Devlet hastanesinde özel imkanlarla tüp bebek tedavisi
Devlet hastanesinde özel imkanlarla tüp...
Çöplere 'bulut'tan takip
Çöplere 'bulut'tan takip
Milli judocular Taşkent Grand Prix için hazır
Milli judocular Taşkent Grand Prix...
Avustralya'da sörfçü köpek balığı saldırısından yaralı kurtuldu
Avustralya'da sörfçü köpek balığı saldırısından...

Sağlıkta millileşme savunma sanayi kadar önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta millileşmenin en az savunma sanayi kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı var." dedi.

Sağlıkta millileşme savunma sanayi kadar önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta millileşmenin en az savunma sanayi kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı var." dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:28
0 Okunma
Sağlıkta millileşme savunma sanayi kadar önemli

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık, bizim 16 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız ve hamdolsun en güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor." dedi.

Bilkent'teki şehir hastanesinin aralık ayında açılacağını belirten Erdoğan, "Şehir hastanelerimizle birlikte sağlık turizminde çok ciddi sıçrama yapacağız. Türkiye'nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır." diye konuştu.

"Bu beyin gücüne sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz. Şimdi biz uluslararası camiadan da ülkemizde ortak üretime girebilecek marka firmaları davet ediyoruz ve olumlu yaklaşımlar var, bu adımları ülkemizde atacağız." ifadelerini kullandı.

"Sağlıkta millileşme en az savunma sanayimiz kadar önemli"

Sağlıkta millileşme konusuna değinen Erdoğan, "Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'siyaset yasağı' iddialarına yalanlama
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'siyaset yasağı' iddialarına yalanlama
Mazlumların gözü bu topraklarda
Mazlumların gözü bu topraklarda
İş adamı Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı
İş adamı Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı
Bülent Ecevit vefatının 12'nci yılında mezarı başında anıldı
Bülent Ecevit vefatının 12'nci yılında mezarı başında anıldı
Devrim niteliğinde adımlar attık
Devrim niteliğinde adımlar attık
Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi
Denizlerimizdeki haklarımızın ihlaline müsaade etmeyeceğiz
Denizlerimizdeki haklarımızın ihlaline müsaade etmeyeceğiz
'Türkiye'yi denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz'
'Türkiye'yi denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz'
Milli savaş gemisi Burgazada, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
Milli savaş gemisi Burgazada, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ