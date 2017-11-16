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Sağlık harcamaları 120 milyar liraya yaklaştı

Türkiye'de sağlık harcamaları 2016'da, bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artarak 104 milyar 568 milyon liradan 119 milyar 756 milyon liraya yükseldi.

Sağlık harcamaları 120 milyar liraya yaklaştı

Türkiye'de sağlık harcamaları 2016'da, bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artarak 104 milyar 568 milyon liradan 119 milyar 756 milyon liraya yükseldi.

16 Kasım 2017 Perşembe 10:43
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Sağlık harcamaları 120 milyar liraya yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sağlık harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14,5 arttı ve 104 milyar 568 milyon liradan 119 milyar 756 milyon liraya çıktı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı yüzde 94 oldu. Söz konusu oran 2015'te yüzde 92,6 olarak hesaplanmıştı.

Kişi başı sağlık harcaması, 2015 yılında bin 345 lira iken 2016 yılında yüzde 13,3 artarak bin 524 liraya yükseldi.

Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl yüzde 4,6 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise yüzde 3,6 olarak hesaplandı.

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2016'da yüzde 13 artarak 19 milyar 562 milyon liraya ulaştı. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, geçen yıl yüzde 16,3 olarak kayıtlara geçti.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 78,5 seviyesinde kaldı.   

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüik
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