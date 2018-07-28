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Sağlık Bakanlığının seferber olduğu küçük Zeynep taburcu oldu

Sağlık Bakanlığının devre girmesiyle ambulans uçakla Sivas'tan Antalya'ya sevk edilen 4 yaşındaki Zeynep Çağlar'ın tedavisi tamamlandı.

Sağlık Bakanlığının seferber olduğu küçük Zeynep taburcu oldu

Sağlık Bakanlığının devre girmesiyle ambulans uçakla Sivas'tan Antalya'ya sevk edilen 4 yaşındaki Zeynep Çağlar'ın tedavisi tamamlandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:35
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Sağlık Bakanlığının seferber olduğu küçük Zeynep taburcu oldu

Sivas'ta traktörün pervanesine kaptırması sonucu kopan parmağı Antalya'da dikilen 4 yaşındaki Zeynep Çağlar, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde traktörün pervanesine kaptırması sonucu sağ el parmağı kopan ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçak ve helikopterle Antalya'nın Kumluca ilçesine sevk edilen Çağlar'ın tedavisi tamamlandı.

İlçede özel bir hastanede parmakları dikilen ve 10 günlük tedavi uygulanan Çağlar, hastaneden taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren ekipten ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Hüseyin Balkarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine geldiğinde sağ el baş parmağı ile üçüncü ve dördüncü parmaklarındaki ciddi yaralanmaları onardıklarını, ikinci parmağı ise diktiklerini anlattı.

Operasyon sonrası kan dolaşımı sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Balkarlı, şunları ifade etti:

"Geldiğinde sağ el baş parmağı ile üçüncü ve dördüncü parmaklarında ezilme tarzında yaralanmaları vardı. Biz her üç parmağa da müdahale etmiştik, özellikle ikinci parmağı kötü yaralanmıştı. Kopan ikinci parmağını da dikmiştik. Fakat dolaşımın devamlılığını sağlayamadık ve o parmağı orta seviyeden almak zorunda kaldık. Diğer parmaklarında her hangi bir sıkıntısı yok."

Küçük Zeynep'in babası Osman Çağlar da kızının tedavisi için herkesin seferber olduğunu ifade ederek, "Bugün çocuğum ile hastaneden taburcu oluyoruz. Bu süreçte bize her türlü desteği veren doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Olayın geçmişi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde yaşayan Osman ve Özge Çağlar çiftinin kızları 4 yaşındaki Zeynep Çağlar, evlerinin önündeki traktörün yanında oynarken küçük kardeşinin aracı çalıştırması sonucu traktörün pervanesine sıkışan sağ elinin bir parmağı kopmuş, iki parmağı yaralanmıştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülen Zeynep Çağlar, ambulansla Kayseri'ye götürülmüştü. Küçük Zeynep, daha sonra Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçakla Antalya Havalimanı'na, helikopterle de Kumluca'ya sevk edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SivasSağlık Bakanlığı
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