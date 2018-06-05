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Sağlık Bakanlığından soruşturma

Siirt İl Sağlık Müdürlüğünce, "Hastanede fuhuş operasyonu" başlığıyla yer alan haberler üzerine başlatılan soruşturma neticesinde, hakkında işlem yapılan 4 personelden 1 memur ve 1 işçi açığa alındı, 2 işçinin de sözleşmeleri feshedildi.

Sağlık Bakanlığından soruşturma

Siirt İl Sağlık Müdürlüğünce, "Hastanede fuhuş operasyonu" başlığıyla yer alan haberler üzerine başlatılan soruşturma neticesinde, hakkında işlem yapılan 4 personelden 1 memur ve 1 işçi açığa alındı, 2 işçinin de sözleşmeleri feshedildi.

05 Haziran 2018 Salı 12:14
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Sağlık Bakanlığından soruşturma

Siirt İl Sağlık Müdürlüğünce, "Hastanede fuhuş operasyonu" başlığıyla yer alan haberler üzerine başlatılan soruşturma neticesinde, hakkında işlem yapılan 4 personelden 1 memur ve 1 işçi açığa alındı, 2 işçinin de sözleşmeleri feshedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Hastanede fuhuş operasyonu" başlıklı haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Haberler üzerine Siirt İl Sağlık Müdürlüğünce derhal soruşturma başlatıldığı, soruşturma neticesinde Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan 4 personel için gerekli idari işlemlerin uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hakkında işlem yapılan 4 personelden 1 memur ve 1 işçi açığa alınmış, 2 işçinin de sözleşmeleri feshedilmiştir. Ayrıca 4 personel için başlatılan adli soruşturma da devam etmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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