Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sağlık Bakanlığından istirahat raporlarına ilişkin genelge

Sağlık Bakanlığınca, FETÖ'nün darbe girişimi ve PKK terörü gibi suçlara karışanların rapor talebiyle kurumlara başvurabileceğinin öngörülmesi üzerine, istirahat raporlarına ilişkin genelge yayımlandı.

Sağlık Bakanlığından istirahat raporlarına ilişkin genelge

Sağlık Bakanlığınca, FETÖ'nün darbe girişimi ve PKK terörü gibi suçlara karışanların rapor talebiyle kurumlara başvurabileceğinin öngörülmesi üzerine, istirahat raporlarına ilişkin genelge yayımlandı.

26 Temmuz 2016 Salı 14:00
364 Okunma
Sağlık Bakanlığından istirahat raporlarına ilişkin genelge

ANKARA

Sağlık Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve PKK terörü gibi suçlara karışanlar ile haklarında herhangi bir sebeple adli ve idari işlem yapılan kişilerin istirahat raporu talebiyle kurumlara başvurabileceğinin öngörülmesi üzerine, istirahat raporlarına ilişkin genelge yayımlandı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ imzasıyla illere gönderilen genelgede, sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin bilgilere yer verildi.

Sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tüm raporların usule ve fenne uygun olarak tanziminin kanuni bir görev ve sorumluluk olduğu vurgulanan genelgede, "devletin ve milletin varlığını, birliğini, bütünlüğünü, halkın can ve mal güvenliğini ve demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY darbe teşebbüsü ve PKK terörü gibi suçlara karışanlar ile haklarında herhangi bir sebeple adli ve idari işlem yapılan kişilerin, bu işlemleri sürüncemede bırakmak ve adaletin tecellisini akamete uğratmak maksadıyla, istirahat raporu talebiyle kurumlara başvurabileceğinin" öngörüldüğü belirtildi.

Genelgeye göre, memur ve diğer kamu görevlilerine istirahat raporu düzenlenmesi işlemlerinde, kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık hizmet sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu "İş Göremezlik Uygulaması" (e-Rapor Sistemi) kullanılacak.

Sistemden rapor provizyonu alınacak ve bunu takiben muayene ve tetkikler yapılacak. Bunların sonucunda tıbben istirahati uygun görülenlere, ilgili mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, söz konusu sistem üzerinden istirahat raporu düzenlenecek ve onaylanacak.

Sistemden rapor provizyonu alınamaması halinde, başvuran kişi, provizyon alınamadığı konusunda bilgilendirilecek. Kişi, bu durumda başvurduğu hastanenin başhekimliğine, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ise en yakın veya bir başka hastanenin başhekimliğine yönlendirilecek.

Başvuru sahibi olan kişinin muayenesi ve lüzumu halinde istirahat raporu düzenlenmesi işlemleri, başhekimin koordinasyonunda yapılacak. Başhekim, raporun usule ve fenne uygun olarak verilmesinden ve verilen raporun onaylanmasından sorumlu olacak.

Usule ve fenne aykırı rapor düzenlenmesi, ilgilileri genel olarak adli ve idari yönden sorumlu kılacak ve aynı zamanda somut olaya göre FETÖ/PDY ve PKK gibi suç örgütlerine yardım ve suça iştirak fiili de oluşturulabilecek.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 17:12
Anahtar Kelimeler:
önce VatanSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ