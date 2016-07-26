Sağlık Bakanlığından istirahat raporlarına ilişkin genelge

ANKARA

Sağlık Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve PKK terörü gibi suçlara karışanlar ile haklarında herhangi bir sebeple adli ve idari işlem yapılan kişilerin istirahat raporu talebiyle kurumlara başvurabileceğinin öngörülmesi üzerine, istirahat raporlarına ilişkin genelge yayımlandı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ imzasıyla illere gönderilen genelgede, sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin bilgilere yer verildi.

Sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tüm raporların usule ve fenne uygun olarak tanziminin kanuni bir görev ve sorumluluk olduğu vurgulanan genelgede, "devletin ve milletin varlığını, birliğini, bütünlüğünü, halkın can ve mal güvenliğini ve demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY darbe teşebbüsü ve PKK terörü gibi suçlara karışanlar ile haklarında herhangi bir sebeple adli ve idari işlem yapılan kişilerin, bu işlemleri sürüncemede bırakmak ve adaletin tecellisini akamete uğratmak maksadıyla, istirahat raporu talebiyle kurumlara başvurabileceğinin" öngörüldüğü belirtildi.

Genelgeye göre, memur ve diğer kamu görevlilerine istirahat raporu düzenlenmesi işlemlerinde, kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık hizmet sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu "İş Göremezlik Uygulaması" (e-Rapor Sistemi) kullanılacak.

Sistemden rapor provizyonu alınacak ve bunu takiben muayene ve tetkikler yapılacak. Bunların sonucunda tıbben istirahati uygun görülenlere, ilgili mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, söz konusu sistem üzerinden istirahat raporu düzenlenecek ve onaylanacak.

Sistemden rapor provizyonu alınamaması halinde, başvuran kişi, provizyon alınamadığı konusunda bilgilendirilecek. Kişi, bu durumda başvurduğu hastanenin başhekimliğine, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ise en yakın veya bir başka hastanenin başhekimliğine yönlendirilecek.

Başvuru sahibi olan kişinin muayenesi ve lüzumu halinde istirahat raporu düzenlenmesi işlemleri, başhekimin koordinasyonunda yapılacak. Başhekim, raporun usule ve fenne uygun olarak verilmesinden ve verilen raporun onaylanmasından sorumlu olacak.

Usule ve fenne aykırı rapor düzenlenmesi, ilgilileri genel olarak adli ve idari yönden sorumlu kılacak ve aynı zamanda somut olaya göre FETÖ/PDY ve PKK gibi suç örgütlerine yardım ve suça iştirak fiili de oluşturulabilecek.