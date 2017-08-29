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Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi

Sağlık Bakanlığınca, bayram tatilinde sorunsuz ve etkin bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için kamu, özel ve üniversitelere ait sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayan genelge yayımlandı.

Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi

Sağlık Bakanlığınca, bayram tatilinde sorunsuz ve etkin bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için kamu, özel ve üniversitelere ait sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayan genelge yayımlandı.

29 Ağustos 2017 Salı 13:53
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Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 26 Ağustos-4 Eylül arasında hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil haller nedeniyle 112 Acil ambulanslarına ve hastane acil servislerine müracaatlarda önemli artışlar görülebileceğine dikkat çekildi.

Bakanlığa, üniversitelere ve özel sektöre ait, acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık tesisleri bünyesindeki acil servislerin, bu iş yoğunluğunu karşılayabilecek nitelik ve kapasitede düzenlenmesi, hasta mağduriyetine sebebiyet verilmeksizin, sorunsuz ve etkin sağlık hizmeti sunulabilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, sağlık kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelgeye yer verildi.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Sağlık hizmetlerinin, normal çalışma günlerinde olduğu gibi bayram ve diğer resmi ve genel tatil günlerinde de 24 saat hizmet sunum esasına göre yürütülmesi esastır. Acil sağlık hizmetleri ve hasta sevk-nakil işlem ve süreçleri 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmelidir. Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve benzeri ihtiyaçlar bulundurulmalıdır. Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-Tomografi röntgen gibi görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet verilmesi gereken tıbbi hizmet birimlerinde nöbet hizmetleri, 24 saat hizmet sürekliliği esasına göre planlanmalıdır. Radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalı ve bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetleri, bayram tatili süresince de planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülmeli ve hasta mağduriyetine sebebiyet verilmemelidir."

"Tedavi aksatılmadan sürdürülmeli"

Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetlerin aksatılmaması, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerinin tedavi planına uygun olarak devam ettirilmesi gerektiği belirtilen genelgede, replantasyon uygulamaları, kalp krizi vakaları yönetimi, kalp cerrahisi, yanık-onkoloji ve organ nakli gibi özellikli sağlık hizmet sunumu ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine, ihtiyaç duyulduğu anda ve süratle erişimin sağlanması vurgusu yapıldı.

Genelgede, Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki birimler aracılığıyla sunulmakta olan evde sağlık hizmetleri kapsamında önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerin bayram tatiline gelen günlerde aksatılmadan sürdürülmesinin önemine işaret edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBayram GenelgesiKurban Bayramı tatili
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