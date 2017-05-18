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'Sağlık Bakanlığı sosyal medya ile haftada 4 milyon kişiye ulaşıyor'

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Akkuş, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarıyla haftada 4 milyon kişiye ulaştığını belirterek, "Herhangi bir mesajımız varsa bunu sosyal medya üzerinden vermemiz gerekiyor." dedi.

'Sağlık Bakanlığı sosyal medya ile haftada 4 milyon kişiye ulaşıyor'

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Akkuş, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarıyla haftada 4 milyon kişiye ulaştığını belirterek, "Herhangi bir mesajımız varsa bunu sosyal medya üzerinden vermemiz gerekiyor." dedi.

18 Mayıs 2017 Perşembe 15:22
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'Sağlık Bakanlığı sosyal medya ile haftada 4 milyon kişiye ulaşıyor'

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tolga Akkuş, sosyal medya hesabı kullanımının yaygınlaştığını belirterek, "Bu nedenle insanlara buradan ulaşmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İletişim Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde, İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Sağlık ve Medya İletişimi Sempozyumu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde devam ediyor.

Sempozyumun bugünkü oturumunda konuşan Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Akkuş, sosyal medyaya düşen fotoğrafların altına insanların yorum yaptığına işaret ederek, 1 dakikada 32 milyon mesaj, 370 bin tweet ve 48 bin fotoğraf paylaşılabildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarıyla haftada 4 milyona yakın kişiye ulaşıldığını aktaran Akkuş, "Artık herkes cep telefonunun ekranına bakıyor. Bu nedenle insanlara buradan ulaşmamız gerekiyor. Herhangi bir mesajımız varsa bunu sosyal medya üzerinden vermemiz gerekiyor." dedi.

Akkuş, sosyal medya üzerine yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini, kullanıcı için normal olan bir paylaşımın baş ağrıtabileceğini sözlerine ekledi.

"Algı yönetimi Türkiye'de önemsenmeye başlandı"

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fidan da "Sağlıkta Algı Yönetimi" konulu sunum gerçekleştirdi.

Algı kelimesinin son yıllarda çok fazla kullanıldığını aktaran Fidan, "İnsanlar dünyayı algıladığı şekilde görürler. Algı yönetimi son yıllarda Türkiye'de önemsenmeye başlandı. Algı, seçilmiş bilgileri yayma faaliyetidir." dedi.

Fidan, iletişim sorunu yaşandığı halde kimsenin bunu hastalık olarak görmediğini vurgulayarak, herkesin kendisinin anlaşılmasını istediğini karşı tarafı anlamakta gerekli hassasiyeti göstermediğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığına algı yönetim merkezi kurmasını öneren Fidan, kamu diplomasisinde sosyal medyanın iyi kullanılması gerektiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıTolga Akkuş
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