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Sağlık Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik 4'ü halen görevde olan 14 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik 4'ü halen görevde olan 14 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:53
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Sağlık Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4'ü halen görevde olan 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Başsavcılıktan verilen bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 8'i ihraç edilen, 2'si emekli, 4'ü ise halen görev yapan 14 kişi hakkında, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı çıkartıldı.

Şu ana kadar şüphelilerden 7'si yakalanırken diğerlerinin gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıSağlık BakanlığıFETÖ
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