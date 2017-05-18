Sağlık Bakanlığı bin 555 sağlık personeli ataması yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bin 555 personelin atanması ile ilgili yerlerin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden ilan edileceği ve söz konusu kuranın, 9 Haziran Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, kura ile 6 biyolog, 5 çocuk gelişimcisi, 2 dil ve konuşma terapisti, 27 diyetisyen, 118 ebe, 25 fizyoterapist, 825 hemşire, bir iş ve uğraş terapisti, 11 laborant, bir odiyolog, bir perfüzyonist, 11 psikolog, 4 sağlık fizikçisi, 278 sağlık memuru, 193 sağlık teknikeri, 20 sağlık teknisyeni, 18 sosyal çalışmacı, 5 diş protez teknisyeni ve 4 tıbbi teknolog olmak üzere toplam bin 555 personelin atanacağı belirtildi.