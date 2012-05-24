Sağ, hakim karşısına çıktı

MALATYA - Özel Yetkili Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya avukatı Zeynel Öztürk ile katılan Pınar Sağ, savunmasını yaptı. Halk sanatçısı olduğunu belirten Sağ, söylediği türkülerin sözlerinin kendisine ait olmadığını, 30-40 yıl önce yazılmış türküleri okuduğunu beyan etti.



Sanatçı İsmail Türüt hakkında da söylediği bir şiir nedeniyle dava açıldığını ve sanatçının ''fikir özgürlüğü'' kapsamında beraat ettiğini anımsatan Sağ, kendisinin de beraatını istedi.

Sağ ve avukatının savunma ve taleplerini alan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.