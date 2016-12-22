UNESCO'nun Dünya Miras Listesi

'nde yer alan

Safranbolu

'da, kar yağışı sonrası tarihi konaklar adeta "beyaz gelinlik" giydi.

19. ve 20. yüzyıl başlarında ilçede inşa edilen konaklar, tarihi camiler, hanlar, taş köprüler, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun her mevsim güzel olduğunu söyledi.

Kış aylarında ilçenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Aksoy, "Özellikle fotoğraf sevenlerin bu güzel manzarayı görmesini bekliyoruz. İlçemiz bu mevsimde de yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oluyor." diye konuştu.

AA