Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109188
ALTIN
147.380
DOLAR
3.4436
STERLİN
4.4591
EURO
4.0955
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Türkiye'nin 'beslenme haritası' çıkarılacak
Türkiye'nin 'beslenme haritası' çıkarılacak
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya vurmuş olabilir'
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya...
Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli' için geri sayım başladı
'Pavli' için geri sayım başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günlük yolcu rekoru

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın, dün 110 bin 273 yolcuyu ağırlayarak, tüm zamanların günlük yolcu rekorunu kırdığı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günlük yolcu rekoru

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın, dün 110 bin 273 yolcuyu ağırlayarak, tüm zamanların günlük yolcu rekorunu kırdığı bildirildi.

05 Eylül 2017 Salı 15:49
0 Okunma
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günlük yolcu rekoru

İSTANBUL

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin (İSG), resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda, Kurban Bayramı tatilindeki yolcu sayıları açıklandı.

Duyuruda, "4 Eylül'de elde ettiğimiz 110 bin 273 yolcu sayısı ile tüm zamanların günlük yolcu rekorunu kırmış olduk. 25 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında geçen 11 günlük tatil süresinde ise toplam 1 milyon 96 bin 291 yolcu sayısına ulaştık. Aynı dönemde ulaşılan uçak sayısı ise 7 bin 173 oldu. Tüm misafirlerimize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen HavalimanıYolcu Rekoru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Millete karşı vazifemiz hızlı ve adil kararlar vermektir
Millete karşı vazifemiz hızlı ve adil kararlar vermektir
Terörle etkin mücadele baraj yapımını hızlandırdı
Terörle etkin mücadele baraj yapımını hızlandırdı
Havalimanında leylek sürüsü önlemi
Havalimanında leylek sürüsü önlemi
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan yeni adli yıl mesajı
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan yeni adli yıl mesajı
Hakim ve savcılarımız bilinçli bir karalamaya muhatap
Hakim ve savcılarımız bilinçli bir karalamaya muhatap
Bayram tatilinde trafik kazaları 122 can aldı
Bayram tatilinde trafik kazaları 122 can aldı
Türkiye Arakan'ın feryadını dünyaya duyuruyor
Türkiye Arakan'ın feryadını dünyaya duyuruyor
İzmir'deki hizmetlerin açılışını Başbakan Yıldırım yapacak
İzmir'deki hizmetlerin açılışını Başbakan Yıldırım yapacak
Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ