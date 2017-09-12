Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109258
ALTIN
145.472
DOLAR
3.4088
STERLİN
4.5009
EURO
4.0818
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Milli okçulardan 5 madalya
Milli okçulardan 5 madalya
'YGS' müjdesi
'YGS' müjdesi
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı 20 milyonun üzerinde yolcu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın 8 aylık döneminde 20 milyon 496 bin 800 yolcuyu ağırladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı 20 milyonun üzerinde yolcu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın 8 aylık döneminde 20 milyon 496 bin 800 yolcuyu ağırladı.

12 Eylül 2017 Salı 11:10
0 Okunma
Sabiha Gökçen Havalimanı 20 milyonun üzerinde yolcu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın 8 aylık döneminde 20 milyon 496 bin 800 yolcuyu ağırladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ağustos ayında 3 milyon 60 bin 574 yolcuya ev sahipliği yaptı.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise toplam yolcu sayısı 20 milyon 496 bin 800 olarak tespit edildi.

Söz konusu dönemde yolcu artış oranı geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 3 artarken, sadece ağustos ayındaki yolcu artışı da yine yüzde 3 olarak gerçekleşti. Havalimanı, geçen yılın ağustos ayında 2 milyon 964 bin 405, ilk 8 ayda ise toplam 19 milyon 810 bin 629 yolcuyu ağırlamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, yaz aylarında yoğun ve başarılı bir operasyon dönemi geçirdiklerini belirtti.

Göral, ağustos ayında da yaz döneminin diğer aylarında olduğu gibi büyük bir taleple karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak, "Bu aşamada bizleri tercih eden değerli misafirlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Amacımız tüm bu yoğunlukta, müşteri memnuniyetini de her zamanki gibi en üst seviyede tutabilmektir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası HavalimanıSabiha GökçenHavalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski MİT personeline FETÖ operasyonu
Eski MİT personeline FETÖ operasyonu
ByLock kullanıcısı 33 eski Telekom çalışanına gözaltı kararı
ByLock kullanıcısı 33 eski Telekom çalışanına gözaltı kararı
Cumhuriyet çalışanı İper savunmasını tamamladı
Cumhuriyet çalışanı İper savunmasını tamamladı
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
'İfadeden vazgeçilmesinin geçerliliği yok'
'İfadeden vazgeçilmesinin geçerliliği yok'
FETÖ sanığından 'Bayrak taşıyan kadına ateş edildiğini gördüm' beyanı
FETÖ sanığından 'Bayrak taşıyan kadına ateş edildiğini gördüm' beyanı
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
Plastik kelepçe ve koli bandını 15 Temmuz sabahı hazır etmişler
Plastik kelepçe ve koli bandını 15 Temmuz sabahı hazır etmişler
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ