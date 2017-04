Rüzgarlı Şehir: Chicago

Chicago'daki O’Hare Ulusararası Havalimanı, yolcu bakımından dünyanın ilk 10 en büyük havalimanı arasında. Türkiye’den de haftanın yedi günü, yaklaşık 11 saat süren direkt uçuşlar var. Chicago dört mevsimi de yaşayan bir şehir. Bahar ayları biraz kısa sürüyor. Nisan ve Mayıs ayları baharın en çok hissedildiği aylar; sıcaklık 5 ile 15 derece arasında seyrediyor. Yaz aylarında ise hava sıcaklığı 32 derecelere kadar çıkabiliyor. Şu ana kadar şehirde kaydedilen en yüksek sıcaklık 41 derece. En uygun mevsimler için Nisan ile Kasım ayları arası denilebilir zira diğer aylarda termometreler eksi 30'ları görebiliyor!



Aslında şehrin merkezini -downtown'ı- bir uçtan diğer uca yürümekte fayda var. Hatta bisikletle gezmek de iyi bir fikir olabilir. Çünkü nehrin kenarında sıra sıra dizilmiş gökdelen, park, müze ve galeriler en güzel şekliyle böyle görülebilir. Yılda yaklaşık 85 milyon ziyaretçisi olan Chicago, sanatsal etkinlikler açısından da canlı ve güçlü bir şehir. 500’den fazla parkı, göl kenarındaki limanları, hayvanat bahçeleri, plajları ve binlerce spor ve eğlence etkinliği ile Amerikan’ın en eğlenceli şehirleri arasında beşinci sırada yer alıyor.





Chicago’da Mutlaka Gezilmesi Gereken 10 Yer!



1.Millemium Park

İlk ziyaret edilecek yerlerden birisi Millemium Park. Büyük ölçekli çağdaş sanat eserleri ile ünlü. Jay Pritzker Pavilion, Crown Fountain, Cloud Gate -halk arasında fasülye deniyor-gibi Chicago’nun ünlü eserleri burada.



2.John Hancock Center / Observatory

360 Chicago:

Eskiden Hancock Kulesi olarak bilinen bu binanın yüksekliği 450 metre. Binada yemek yiyebileceğiniz restoranın dışında 94. Katta bulunan gözlem terasından şehre kuşbakışı bakabilirsiniz. Eğer mevsim iyi hava da açıksa müthiş manzara sizi bekliyor!



3.Sears ( Willis Tower)

Amerika’nın ikinci en yüksek binası olması ile ve 103. katında yer alan camdan terasından şehri kuşbakışı seyri sunması ile ünlü. Burası da yine şehrin en turistik yerlerinden birisi. Ama iki gökdelene de çıkmaya gerek açıkçası. Manzara ortalama aynı.



4. The Field Museum

Amerikan tarihinden mısır tarihine kadar pek çok şeyi en ince ayrıntısına kadar görebilirsiniz. Dünyanın oluşumunu adım adım gezebilir, zengin fosil kolleksiyonunu inceleyebilirsiniz. Sadece dinazor Sue ve arkadaşlarını görmek için bile gidilmeye değer.



5. Chicago Riverwalk

Muhteşem Chicago mimarisi nehrin kenarından yürüyerek görebilirisiniz. Çevresinde güzel restrauranların birinde soluklanabilir şehrin tam göbeğinde her yere hakim olursunuz.



6.Brookfield Zoo

200 dönümden fazla bir arazi üzerine kurulu olan bu hayvanat bahçesi yaklaşık 6 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Kutup ayıları, boz ayılar, gri kurtlar, kartal ve bizonlar görebilecekleriniz arasında yer alıyor.



7.Pioneer Court

Binanın dış cephesinde dünyanın önemli yerlerinden gelen taşlar bulunuyor. Mısır Piramitleri, Notre Dame Kilisesi, Berlin Duvarı, Çin Seddi bazı örnekler. Her Türk'ün yaptığı gibi biz de aradık taş var mı diye. Ve evet İstanbul'dan getirelen taş da orada! Bunu Mosque of Suleiman The Magnificent – 1557 İstanbul, Turkey olarak görebilirsiniz.



8.Navy Pier

Burası için Chicago’nun en turistik ve eğlenceli yeri denebilir. İçerisinde çocuk müzesi, restoranlar, lunapark, alışveriş yapabileceğiniz dükkânlar olan 50 dönümlük bir eğlence merkezi. Büyükçe bir dönme dolaba binip Michigan gölü ve kent manzarasını seyredebilirsiniz. Bazı festivallere de ev sahipliği yapan Navy Pier’den kalkan botlarla dileyenler göl gezisi de yapabiliyor.



9.Montrose Beach ve North Avenue Beach:

Şehrin en popüler iki plajı. Gölde yüzmek dışında çevresinde gezinti yapmak için bisiklet kiralayabilir, voleybol oynayabilir ya da yine şehrin harika manzarasını buradan izlemek mümkün.



10.Art Institute of Chicago:

Antik çağlardan bugüne 300 binden fazla sanat eserini barındıran bir müze. Bu müzeyi layıkıyla gezebilmek için mutlaka zaman ayırmak gerekiyor.





Alışverişi Nerede Yapabilirsiniz?



Eğer marka ürünleri ucuza almak istiyorsanız Chicago bunun için iyi bir adres. En ünlü üç outleti: Chicago Premium, Gurnee Mills veya Prime Outlets Huntley. Şehrin merkezine biraz uzak olan Chicago Premium Outlet tüm aradığınızı bulacağınız bir alışveriş merkezi. Fiyat bakımından buradan daha ucuz bir yer yok demek yanlış olmaz sanırım. Ama eğer hediyelik bir şeyler almak isterseniz “Mertz Apothecary”ye uğrayabilirsiniz. Burası 135 yıllık nostaljik bir eczane. Kişisel bakım ürünleri, kolonyalar, sabunlar, mumlar be daha pek çok şeyi burada bulabilmeniz mümkün.



Chicago’da Yemek



Chicago’da içi bol malzemeli “deep dish pizza” ve haşhaşlı ekmek arasına yapılan “hot-dog”lar çok popüler. Hot Doug’s en popüler sosisli sandviç adresi. Pizzası ise bildiğiniz pizzalardan değil. Oldukça kalın ve bi dolu malzemeli. Benim favori pizza mekânım ise Chicago’da 18 şubesi bulunan Giordano’s Pizza. İtalya Turin’den Arjantin’e oradan da Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmiş bir aile şirketi. İlk başlarda pizzacıda çalışarak başlanılan iş, daha sonrasında annenin özel tarif pizzasıyla 18 şubesi bulunan bir şirkete dönüşmüş 1974 yılında. Pizza siz sipariş verdikten sonra özel fırınlarda yapıldığından ortalama bekleme süresi 40 dakikayı buluyor. Ben de tam olarak 40 dakika bekleyenlerdenim. Böyle bir durumdan haberiniz olmayınca süre çok fazla geliyor haliyle. Beklerken de beklediğimize değse bari diye düşünüp durduk. Ama pizza gelip de masaya konulunca, tabaklara servis edilip yenilince, beklediğimize değmiş net! dedik. Yok ben bir pizza için 40 dakika bekleyemem diyorsanız, sonradan öğrendik ki önceden sipariş vermek de mümkünmüş. Turistlerin uğrak mekânı olmasından dolayı günün her saati yoğun. Yanlız porsiyonların Türkiye'deki gibi olmadığını unutmayın. 2 kişi küçük boy bir deep dish pizzayı rahatlıkla yiyebilir. Tabii bu yine size kalmış. Küçük boy pizza $22.75, orta boy pizza $29.00 ve büyük boy pizza $34.50. İlla ince pizza yerim derseniz de fiyatlar biraz daha uygun restoranda.



En iyi 5 Pizzacı



5. The Art of Pizza

4. Pizzeria Uno

3.Nino’s Pizza

2. Lou Malnati's

1. Giordano's Pizza



Yazı: Anıl Sural

twitter.com/AnilSural

Fotoğraf: Rona Doğan