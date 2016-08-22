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Rüzgar Çetin asli kusurlu

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, Rüzgar Çetin'in dikkat ve özen yükümlüğüne aykırı hareketi nedeniyle asli kusurlu, kazada hayatını kaybeden ve yaralanan iki polisin ise kusursuz olduğu belirtildi.

Rüzgar Çetin asli kusurlu

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, Rüzgar Çetin'in dikkat ve özen yükümlüğüne aykırı hareketi nedeniyle asli kusurlu, kazada hayatını kaybeden ve yaralanan iki polisin ise kusursuz olduğu belirtildi.

22 Ağustos 2016 Pazartesi 12:58
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Rüzgar Çetin asli kusurlu

 Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olması, birinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık Rüzgar Çetin'in asli kusurlu olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan bilirkişi raporu, davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Olayın anlatıldığı raporda, Çetin'in aracı kullanırken dikkatini vermediği, hızını mahal şartlarına göre ayarlamadığı, direksiyon hakimiyetine gerekli özen ve önemi göstermediği ifade edildi.

Raporda, bu hatalar nedeniyle araç hakimiyetini kaybeden Çetin'in 3 şeritli yolun sol şeridine geçerek şerit ihlalinde bulunulduğu aktarılarak, "Bu haliyle karşı yönden nizami şeridini takiben gelen müşteki sürücü Emre Tetik yönetimindeki vasıtanın yakın mesafeden önünü kapayarak kazanın meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. Sanık, olayda, dikkat ve özen yükümlüğüne aykırı hareketiyle asli kusurludur.'' değerlendirmesi yapıldı.

Sürücü Tetik'in olayda herhangi bir hatalı davranışının olmadığı ve mevcut şartlarda alabileceği başkaca bir önlemin bulunmadığı vurgulanan raporda, Tetik'in kusursuz olduğu bilgisi yer aldı.

Raporda, kazada hayatını kaybeden polis memuru Alagöz ile ilgili de şunlar kaydedildi:

"Karayolları yönetmenliğinin 150. maddesinde emniyet kemeri takılmasının zorunlu olmadığı hallerin bulunduğu maddenin 4. fıkrasında 'yakın koruma, harekat, tatbikat ve devriye görevi yürüten veya olaylara müdahale eden askeri ve genel kolluk görevinde bulunan sürücü ve yolcu konumundakilerin emniyet kemeri takmalarının zorunlu olmadığı' yazılıdır. Bu itibarla görev halinde olduğu emniyet müdürlüğüne ait araçta yolcu olarak bulunan müteveffa İsmet Fatih Alagöz'e kusur izafe edilmesi uygun bulunmamıştır.''

Raporun sonuç kısmında ise sanık sürücü Çetin'in asli kusurlu, olayda yaralanan müşteki sürücü Emre Tetik ile kazada hayatını kaybeden polis memuru Alagöz'ün ise kusursuz olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Olayın geçmişi

Çırağan Caddesi'nde Ortaköy yönüne seyreden 34 A 4342 plakalı trafik polisi aracı, karşı yönden gelen Rüzgar Çetin'in kullandığı 34 RUZ 27 plakalı otomobille çarpışmış, araçtaki iki polis memuru ağır yaralanmıştı. Polis memuru İsmet Fatih Alagöz, kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesinde şehit olmuş, diğer polis memuru Emre Tetik ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan Rüzgar Çetin tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Rüzgar Çetin'in Beşiktaş'ta otomobiliyle çarpıştığı polis aracındaki polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, bir polis memurunun da yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Rüzgar Çetin'in 0,90 promil alkollü olduğu aktarılan iddianamede, sanık Çetin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu" gerekçesiyle 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

AA

Son Güncelleme: 22.08.2016 12:59
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşRüzgar ÇetinKazaAdli Tıp Kurumu
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