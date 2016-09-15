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Rus turistlerden Türkiye'ye büyük talep

Rusya Tur Operatörleri Derneği, Türkiye’ye yönelik charter uçuşlarda doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığını, biletlerin rekor hızda tükendiğini açıkladı.

Rus turistlerden Türkiye'ye büyük talep

Rusya Tur Operatörleri Derneği, Türkiye’ye yönelik charter uçuşlarda doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığını, biletlerin rekor hızda tükendiğini açıkladı.

15 Eylül 2016 Perşembe 13:36
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Rus turistlerden Türkiye'ye büyük talep

MOSKOVA

Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’ye yeniden başlatılan charter uçuşlara yönelik talebin yoğun olduğu belirtildi.

Rusya’nın bazı bölgelerindeki talebe yetişebilmek için fazladan uçuşlar gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Türkiye’ye yönelik charter uçuşlarda doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığı, biletlerin rekor hızda tükendiği ifade edildi.

"Yorumlar son derece olumlu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rus turizm şirketlerinin yetkilileri de Türkiye’de tatillerini geçiren turistlerden son derece olumlu yorumlar aldıklarını, kendilerine iletilen herhangi bir şikayetin söz konusu olmadığına dikkati çekti.

Rus turistlerin en fazla “herşey dahil” sisteminin geçerli olduğu 5 yıldızlı otellerdeki tatil paketlerine talep gösterdiği belirtilen açıklamada, ekim ayı için de toplam kotanın yüzde 20’sinin satıldığı bildirildi.

Rus hükümeti 28 Ağustos’ta aldığı kararla, uçak krizinin ardından getirilen Türkiye ile charter uçuşlarına yönelik yasağı kaldırmıştı.

AA

Son Güncelleme: 15.09.2016 13:37
Anahtar Kelimeler:
Rus TuristTürkiyeönce Vatan
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