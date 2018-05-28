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Rus iş adamının mega yatı 518 ton yakıt aldı

Kuşadası kıyılarına yanaşan Rus iş adamı Rashnikov’un mega yatına 518 ton yakıt ikmali yapıldı.

Rus iş adamının mega yatı 518 ton yakıt aldı

Kuşadası kıyılarına yanaşan Rus iş adamı Rashnikov’un mega yatına 518 ton yakıt ikmali yapıldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:42
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Rus iş adamının mega yatı 518 ton yakıt aldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Liman'a yanaşan Rus iş adamı Victor Rashnikov’a ait Ocean Victory isimli mega yata gıda ve yakıt ikmali yapıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi kıyılarında Ocean Victory isimli yatın sahibi Rus iş adamı Victor Rashnikov ve ailesi tatil yaptı.

Ailesiyle uçakla ülkesine dönen iş adamının 140 metre uzunluğunda ve 50 personeli bulunan Ocean Victory yatı ise Kuşadası’na geldi.

Kuşadası Ege port limanına yanaşan yat 23 tanker (518) ton yakıt aldı. Acente yetkilileri Ocean Victory'nin yakıt ve yiyecek ikmalinden sonra Yunanistan’a hareket edeceğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıEge Port LimanVictor RashnikovOcean Victory
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