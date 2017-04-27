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Rus askeri gemisi battı, mürettebat kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı. Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarıldıktan bir süre sonra battı.

Rus askeri gemisi battı, mürettebat kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı. Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarıldıktan bir süre sonra battı.

27 Nisan 2017 Perşembe 14:59
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Rus askeri gemisi battı, mürettebat kurtarıldı

İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, canlı hayvan taşıyan Togo bayraklı "Youzarsıf H." adlı 81 metre uzunluğundaki gemi ile "Liman" isimli Rus bayraklı istihbarat gemisi çarpıştı. 

Yardım çağrısı üzerine İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, kurtarma 3 römorkörü ile "KIYI EMNİYETİ 3", "KIYI EMNİYETİ 8" ve "KIYI EMNİYETİ 6" hızlı tahlisiye botları olay yerine sevk edildi.

Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 63'ü Kıyı Emniyeti ekipleri, diğer 15'i ise "Youzarsıf H" gemisindeki mürettebat tarafından kurtarıldı. Rus askeri gemisinin bir süre sonra battığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti ekiplerince Sahil Güvenlik gemilerine teslim edilen Rus mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başbakan Yıldırım, Medvedev ile telefonla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile telefonla görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Medvedev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, görüşmede, Rus mevkidaşına, İstanbul Boğazı açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir geminin çarpışması sonucu yaşanan kaza nedeniyle üzüntülerini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 27.04.2017 15:43
Anahtar Kelimeler:
çarpışmaGemiRus Askeri Gemisi
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