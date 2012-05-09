Ruhani liderlerle bir araya geldi

Adile Sultan Sarayı'nda basına kapalı yapılan yemekli toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bazı milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri ile Adalar ve Sarıyer belediye başkanları katıldı.

Toplantıda, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, Türk Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin ve Türk Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Yusuf Sağ'ın da aralarında bulunduğu bazı ruhani liderler ile Rum Ortodoks, Musevi, Ermeni Havari, Süryani Kadim, Süryani Katolik ve Ermeni Katolik cemaatlerinden sivil temsilciler yer aldı.

Toplantı öncesinde ajansların kısa bir süre görüntü almasına izin verildi.