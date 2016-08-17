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RTÜK'ten FETÖ'ye yurt dışında da 'darbe'

RTÜK, darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı, ilişkili ve onu destekleyici yayın yapan medya kuruluşlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

RTÜK'ten FETÖ'ye yurt dışında da 'darbe'

RTÜK, darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı, ilişkili ve onu destekleyici yayın yapan medya kuruluşlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 11:23
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RTÜK'ten FETÖ'ye yurt dışında da 'darbe'

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından örgütle iltisaklı, ilişkili ve onu destekleyen medya kuruluşlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yurt dışında Türkiye aleyhine yayın yapan Mefkure TV kapatıldı.

RTÜK, bir süre önce yurt içinde yayın yapan FETÖ/PDY ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu tespit edilen tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın hak ve lisanslarını iptal etmişti.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Üst Kurul, FETÖ/PDY ile iltisaklı olup yurt dışından Türkiye aleyhinde yayınları tespit edilen "Mefkure TV" logolu kuruluşla ilgili girişimlerde bulundu.

"Mefkure TV"nin lisans aldığı veya yargı yetkisi altında olduğu Fransa'daki televizyon yayınlarının düzenleyici kuruluşu CSA ve Almanya'daki DLM ile kanalın yayınlarını ilettiği belirlenen "Eutelsat" adlı uydu işletmecisinin yetkileriyle görüşüldü.

Çalışmalar sonucu, Mefkure TV'nin 11 Ağustos itibarıyla yayınlarının sonlandırılması sağlandı.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 11:24
Anahtar Kelimeler:
RTÜKFETÖMefkure TVEutelsatCSAAlmanya
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