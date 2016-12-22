Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (

RTÜK

), 13 Aralık'ta yaptığı toplantıda, Show TV'de yayınlanan "

Evleneceksen Gel

" programında, Roman vatandaşları temsil ettiğini iddia eden bir katılımcının sürekli Roman vatandaşları rencide edecek şekilde davranışlar sergilemesine ilişkin şikayetleri ele aldı.

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki "Irk, renk, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez." hükmünün ihlali sebebiyle Show TV'ye ceza verdi.

Bunun yanı sıra aynı program için, "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve "Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükümlerini ihlalden de müeyyide uygulanması kararlaştırıldı.

Kararlar oy birliğiyle alındı.

AA