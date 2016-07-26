RTÜK yayın ihlali yapan kuruluşları affetmedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncı kuruluşlara, son 6 ayda gerçekleştirdikleri yayın ihlalleri nedeniyle çok sayıda yaptırım uyguladı.

Edinilen bilgiye göre Üst Kurul, 2016'nın ilk yarısında televizyon ve radyoların yayın içeriklerine ilişkin toplam 373 ihlal kararı verdi.

RTÜK, aileye yönelik yayınlardaki ihlallerin yanı sıra terörü öven, müstehcenliği öne çıkartan, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini engelleyen yayınları affetmedi.

Bu cezalardan 337'si televizyon, 36'sı ise radyo kuruluşlarına verildi. Söz konusu yaptırımların 128'i uyarı, 236'sı para cezası, 9'u da geçici yayın durdurma şeklinde gerçekleşti.

Telefon yoluyla yapılan izleyicileri yanıltmaya yönelik yarışmalar, kumar oynatılan programlar, bitkisel ve cinsel içerikli ürün reklamları ve ticari iletişim yayınları, en çok ceza verilen kategoriler oldu. Bu yayınlara 130 müeyyide uygulandı.

Müstehcen, mili manevi değerlere, genel ahlaka, kadın ve ailenin korunmasına aykırı, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ahlaki gelişimini etkileyebilecek, argo ve kaba dil kullanılan yayınları da affetmeyen RTÜK, söz konusu ihlallerin gerçekleştiği 107 yayına ceza verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK, devletin varlık ve bağımsızlığına aykırı, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ya da terör örgütlerini öven yayınlar ile terör olaylarında özensiz sunum yapan yayın kuruluşlarına da 62 müeyyide uyguladı.

İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine aykırı ya da kişi ve kuruluşları küçük düşürücü, aşağılayıcı yayınlara da geçit vermeyen Üst Kurul, bu yönde yapılan yayınlarla ilgili 47 yaptırım uygulama kararı aldı.