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RTÜK 'terör propagandasını' affetmedi

RTÜK, terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen HTV Hayat, Van TV ve Özgür Gün TV logolu kanallara ceza verdi.

RTÜK 'terör propagandasını' affetmedi

RTÜK, terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen HTV Hayat, Van TV ve Özgür Gün TV logolu kanallara ceza verdi.

24 Eylül 2016 Cumartesi 13:33
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RTÜK 'terör propagandasını' affetmedi

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen televizyon kanallarını affetmedi. Bu kapsamda, 3 kanala ceza verildi.

RTÜK yetkililerinden alanın bilgiye göre, üst kurul, 22 Eylül'de yaptığı toplantıda; terör örgütü PKK propagandası yapan kanalları ele aldı. Bu kapsamda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen HTV Hayat, Van TV ve Özgür Gün TV logolu kanallara ceza verildi.

HTV Hayat ve Van TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'daki "Yayın hizmetleri terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet eder şekilde sunamaz." maddesini ihlalden dolayı müeyyide uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, Özgür Gün TV'ye ise 6112 sayılı Kanun'daki yayınlar, "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz" ve "Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez." hükümlerini ihlal ettiği için ceza verilmesi kararlaştırıldı.


AA

Son Güncelleme: 24.09.2016 13:34
Anahtar Kelimeler:
Radyo Ve Televizyon Üst KuruluRTÜKTerör örgütüPKKHTV HayatVan TVÖzgür Gün TV
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