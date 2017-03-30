RTÜK'ten TV kanallarına 'evlilik programı' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik programlarıyla ilgili olarak vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve kurumlardan gelen şikayetler artarak devam ediyor.

RTÜK'e, "444 1 178" çağrı hattı, RTÜK web sayfası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve e-posta üstünden gelen şikayetlerin sayısı son bir yılda 136 bini aştı.

Formatı değiştirmeyen kanallara yeniden para cezası

Bu kapsamda Üst Kurul dünkü toplantısında, yayından kaldırılması konusunda geçen hafta ikaz edilmelerine rağmen aynı formatta yayın sürdüren evlilik programlarını tekrar ele aldı.

En fazla şikayeti alan evlilik programlarından Kanal D'deki "Kısmetse Olur", Star TV'deki "Zuhal Topal'la", Show TV'deki "Evleneceksen Gel", ATV'deki "Esra Erol'da" ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" programlarındaki ihlaller nedeniyle bu kanallara yine para cezası verildi.

RTÜK bu cezaları, 6112 sayılı Kanun'un 8/1 maddesindeki "Yayınlar insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" ve "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ilkelerini ihlalden ve yine üst sınırdan uyguladı. RTÜK, reklam gelirinin yüzde 2'si oranında ağırlaştırılmış para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Böylece son bir yılda RTÜK'ün evlilik programlarına verdiği para cezası 17 milyonu aştı.

Adnan Oktar'ın kanalına ceza

Üst Kurul ayrıca, dini konularda kendini rol model olarak sunan ve kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar'ın sahibi olduğu, dini içeriği bulunduğu iddia edilen bir programda dansöz oynatılması üzerine A9 kanalına para cezası uygulandı.

Ceza, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve "...çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz." ilkelerini ihlalden verildi.

RTÜK ayrıca, TV8'e akıllı işaretlerin yanlış kullanımı, EM TV'ye de şiddet haberleri nedeniyle müeyyide uyguladı.

Üst Kurul bununla birlikte dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi bahis siteleri ve çeşitli "tele alış-veriş" programları yapan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü.

RTÜK, daha önce yapıldığı gibi telefon yoluyla vatandaşı dolandıran, bitkisel ve cinsel gücü arttırıcı ilaç satanlarla "ara-kazan", "bul-kazan" gibi programlarla ilgili aldığı müeyyide kararlarını Sağlık Bakanlığına ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirdi.