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RTÜK'ten kanallara 'argo' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte yayınlar nedeniyle bazı kanallara ceza verildi.

RTÜK'ten kanallara 'argo' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte yayınlar nedeniyle bazı kanallara ceza verildi.

03 Şubat 2017 Cuma 11:29
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RTÜK'ten kanallara 'argo' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte yayınlar nedeniyle bazı kanallara ceza verildi. 

Üst Kurulun, 1 Şubat'taki toplantısında yayın ihlali yapan radyo ve televizyon kanalları ele alındı.

Bu kapsamda, Kanal D'ye "Olur Olur" isimli Türk filmindeki, CN Cartoon Network'e ise "Teen Titans Go" isimli çizgi filmdeki diyalogların "çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte" olması sebebiyle müeyyide uygulandı. Beyaz TV'ye "Beyaz Spor"da, Star Artı FM'e ise "Bilo Show"da "dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanıldığı" gerekçesiyle ceza verildi.

Halk TV'ye ise "Medya Mahallesi" programında Hüsnü Mahalli'nin yaptığı açıklamalarda "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk" ilkelerini ihlal nedeniyle yaptırım uygulama kararı verildi.

11 kanala 34 ceza

Üst Kurul, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi "para ödüllü yarışmalar" ve çeşitli "tele alış-veriş" programları yapan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü.

Bu çerçevede RTÜK, 11 radyo ve televizyon kanalına 34 müeyyide uyguladı. Maya TV, Bedir TV, Son Hedef TV, Dolunay TV, Al TV, Hilal Yıldız FM, Yeni Sinema TV, Anadolu TV, Radyo 34, Meltem FM ve Karadeniz Türk TV'ye çeşitli sayılarda uyarı veya para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

AA

Son Güncelleme: 03.02.2017 11:30
Anahtar Kelimeler:
Argo CezasıKanalRTÜK
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