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RTÜK'ten 'aldatmayı normal gösteren yayına' ceza

RTÜK, "Koca Koca Yalanlar" isimli dizide erkeklerin eşlerini aldatmalarının normal bir davranış olarak gösterilmesi sebebiyle Kanal D'ye idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ten 'aldatmayı normal gösteren yayına' ceza

RTÜK, "Koca Koca Yalanlar" isimli dizide erkeklerin eşlerini aldatmalarının normal bir davranış olarak gösterilmesi sebebiyle Kanal D'ye idari para cezası uyguladı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:13
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RTÜK'ten 'aldatmayı normal gösteren yayına' ceza

Edinilen bilgilere göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısında aile yapısını olumsuz etkileyen ve sağlık beyanıyla ürün satışı gerçekleştirilen yayınlar ele alındı

Üst Kurul, bu kapsamda, pazartesi günleri ekrana gelen "Koca Koca Yalanlar" isimli dizide, erkeklerin eşlerini aldatmalarının normal bir davranış olarak ekranlara yansıtıldığını saptadı. Dizide yer alan söz konusu sahne ve diyalogların Türk aile yapısını ve toplumsal değerleri zedelediğini değerlendiren Üst Kurul, dizinin yayınlandığı Kanal D'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sağlık beyanıyla ürün satışına 10 gün yayın durdurma

RTÜK, Yeni Sinema TV ve Kanal S'de sağlık beyanıyla ürün satışının yapıldığını belirleyerek, her iki kanala da 10'ar gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uyguladı.

Ayrıca her iki kanala günlük tele-alışveriş süresi olan bir saatlik süreyi aşmaları ve yayınlarda tele-alışveriş kapağı ile tele-alışveriş giriş çıkış logosu kullanmamaları nedeniyle de idari para cezası kesildi.

"Arkadaş bulma" yayını ve küfürlü ifadelere ağır ceza

Anadolu TV'de tanışmaya ve arkadaş bulmaya aracılık eden akar bant yayınlarının yapıldığı belirlendi. Kanala, bu yayınları sebebiyle aylık brüt gelirinin yüzde 5'i oranında idari para cezası ile 5 kez program durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Yayınladığı "Kolpaçino" isimli filmde argo ve küfürlü ifadeler ile genel ahlaka aykırı hareketlere yer verilmesi sebebiyle Doğu TV'ye de RTÜK'ten aynı cezalar verildi.

RTÜK, ayrıca AS TV'ye ise yayımlanan bir klip nedeniyle cezai yaptırım uyguladı. "Secrets" isimli bir şarkının klibinde "Homoseksüel nitelikte erotik dans figürlerine yer verildiği, söz konusu klibin çocukların ve gençlerin izleyebileceği saatte yayınlandığı ve bu durumun çocukları ve gençleri olumsuz etkileyebileceği" değerlendirmesini yapan Üst Kurul, kanala idari para cezası uyguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RTÜKKoca Koca YalanlarKanal DKanal Dye Idari Para Cezası
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