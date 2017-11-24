Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104610
ALTIN
163.627
DOLAR
3.9388
STERLİN
5.2468
EURO
4.6699
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
Bu hafta 5 film vizyonda
Bu hafta 5 film vizyonda
Flaş Haber
Tayvan'da deprem
Kapat

RTÜK Başkanlığına Prof. Yerlikaya yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. İlhan Yerlikaya yeniden seçilirken, Başkanvekili ise Üst Kurul üyesi Esat Çıplak oldu.

RTÜK Başkanlığına Prof. Yerlikaya yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. İlhan Yerlikaya yeniden seçilirken, Başkanvekili ise Üst Kurul üyesi Esat Çıplak oldu.

24 Kasım 2017 Cuma 12:21
0 Okunma
RTÜK Başkanlığına Prof. Yerlikaya yeniden seçildi

RTÜK Başkanı Yerlikaya ve Başkanvekili Çıplak'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle yeniden seçim yapıldı.

Yapılan toplantıda Başkanlığa Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. Yerlikaya yeniden seçilirken, Başkanvekili ise Üst Kurul üyesi Çıplak oldu.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 36'ncı maddesi gereğince, iki yılda bir Üst Kurul Başkanlığı ve Başkanvekilliği seçimi yapılıyor.

Öte yandan RTÜK'ün görev süresi sona eren üç üyesinin yerine, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Ekim 2017'de yapılan birleşiminde Üst Kurul üyeliklerine Taha Yücel, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı seçilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
RTÜKProf. Dr. YerlikayaProf. Dr. İlhan Yerlikaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisi şehit edenlere ağırlaştırılmış müebbet istemi
Polisi şehit edenlere ağırlaştırılmış müebbet istemi
Genelkurmay Başkanı Akar'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı
Genelkurmay Başkanı Akar'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı
OKAN ERTORUN'dan "Öğretmenler Günü" mesajı
OKAN ERTORUN'dan "Öğretmenler Günü" mesajı
Orman yangınlarıyla mücadelede yeni önlem
Orman yangınlarıyla mücadelede yeni önlem
Okul servisinde unutulan Alperen 'hipetermi'den ölmüş
Okul servisinde unutulan Alperen 'hipetermi'den ölmüş
FETÖ'den 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı
FETÖ'den 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı
PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kilo hesaplama yaşa ve boya göre nasıl yapılır?
Kilo hesaplama yaşa ve boya göre nasıl yapılır?
Başbakan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı
Başbakan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ