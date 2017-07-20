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RTÜK 5 televizyon kanalının lisansını iptal etti

RTÜK, uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı uygulamayan 5 televizyon kanalı için lisans iptal etme yetkisini ilk kez kullandı.

RTÜK 5 televizyon kanalının lisansını iptal etti

RTÜK, uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı uygulamayan 5 televizyon kanalı için lisans iptal etme yetkisini ilk kez kullandı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:31
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RTÜK 5 televizyon kanalının lisansını iptal etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı uygulamayan 5 televizyon kanalının lisansını, verilen cezaların uygulanmaması halinde lisans iptalini öngören 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) dayanarak iptal etti. RTÜK, lisans iptal yetkisini ilk kez kullanmış oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, büyük bölümü uydu üzerinden uygunsuz nitelikte yayın yapan TV kanallarının durumu ele alındı.

Uygunsuz nitelikte yayın yapan TV kanallarına 690 sayılı KHK kapsamında ağır cezalar vermeyi sürdüren RTÜK, son toplantıda ise müeyyideleri uygulamayan bazı kanallara yönelik KHK'da yer alan "Lisans iptal etme" yetkisini ilk kez kullandı.

Bu kapsamda 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32'inci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca 10 güne kadar yayınları durdurma cezası alan ancak bu cezaları uygulamayan Anadolu Yurdum TV, Genç TV, HLT TV, Son Hedef TV ve Yeni Sinema TV'nin lisansları iptal edildi.

RTÜK, daha önceki toplantılarında da uydu üzerinden ahlaksız, dolandırıcı, silah reklamı, elektronik nargile satışı, cinsel içerikli ürün reklamı ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, arkadaşlık hatları reklamı yapan, izleyicileri aldatan kanallara 5'er kez program durdurma ve en üst sınır olan gelirden yüzde 5 oranında para cezası vermişti.  

Bir yılda üç kez uygunsuz yayın yapana "lisans iptali"

690 sayılı KHK'nın 60. maddesiyle radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün sağlık beyanıyla satışı, pazarlanması ve reklamı ile sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımı yasaklanmıştı.

Ayrıca özel ücrete tabi numaralar kullanılarak izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemeyeceği de düzenlenmişti.

KHK kapsamında bu tür yayınları 1 yıl içerisinde 3 kez yapan kanallara lisans iptaline varan cezalar getirilmişti.

AA

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