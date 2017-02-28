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Romanlar için istihdam projesi

İzmir'de, Roman vatandaşlara yönelik AB destekli proje kapsamında iş makinesi operatörlüğü eğitimi verilecek.

Romanlar için istihdam projesi

İzmir'de, Roman vatandaşlara yönelik AB destekli proje kapsamında iş makinesi operatörlüğü eğitimi verilecek.

28 Şubat 2017 Salı 10:22
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Romanlar için istihdam projesi

İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, derneğin hazırladığı "İlle De Bir İş Olsun!" projesi, AB desteğiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürütücülüğünde uygulanmaya başlandı.

100 Roman vatandaş iş makinesi operatörü olarak yetiştirilecek

Proje kapsamında, 12 aylık dönemde İzmir’de ikamet eden 100 Roman vatandaş, Makine Mühendisleri Odası ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları iş birliği ile iş makinesi operatörü olarak yetiştirilecek. Sertifikalarını kazanan kursiyerler, İŞKUR koordinasyonu ile 6 ay boyunca işbaşı eğitimi alacak.

Proje kapsamında oluşturulacak İş Kulübü bünyesinde 200 gence de kariyer danışmanlığı, mülakat teknikleri, beden dili, iletişim becerileri, özgeçmiş hazırlama teknikleri konularında eğitim verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Romanlar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneğiİlle De Bir İş OlsunRoman Vatandaş
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