''Roman Buluşması'' protestocularına ceza

İSTANBUL - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan ''Roman Buluşması''nda pankart açılmasının da aralarında bulunduğu çok sayıda eyleme katıldıkları gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanıklar Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'ın toplam 8 yıl 5 ay 20'şer gün, diğer sanık Utku Aytar'ın da 2 yıl 2 y 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir süre önce tahliye edilen sanıklar Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz ile Utku Aytar katılmadı. Duruşmada, sanıkları avukatları temsil etti.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'ın, tanık Anıl Osman Çelik'in beyanları, sanık Tüzer'in evinde ele geçirilen deliller ve terör örgütünün direktifleri doğrultusunda sanıkların dava konusu eylemlere birlikte katılmaları gerekçelerini göz önüne alarak, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3'er ay ve ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan da 2 yıl 2 ay 20'şer gün olmak üzere toplam 8 yıl 5 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklardan Utku Ayar'ın da ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası almasını öngören heyet, bu sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan, atılı suçun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İddianamede, 14 Mart 2010'da Zeytinburnu'ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen ''Roman Vatandaşlarımız ile Buluşuyoruz'' konulu toplantıda, Başbakan Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada, sanıkların ''Parasız eğitim istiyoruz, alacağız'' içerikli ''Gençlik Dernekleri Federasyonu'' imzalı pankart açtıkları ve gözaltına alındıkları belirtiliyordu.