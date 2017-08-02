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Rodos'a kaçan 17 Türk vatandaşı sığınma istedi

Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollarla geçiş yapan 17 Türk vatandaşının sığınma başvurusu yapmak istedikleri bildirildi.

Rodos'a kaçan 17 Türk vatandaşı sığınma istedi

Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollarla geçiş yapan 17 Türk vatandaşının sığınma başvurusu yapmak istedikleri bildirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:10
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Rodos'a kaçan 17 Türk vatandaşı sığınma istedi

Yunan emniyetinden edinilen bilgiye göre, Rodos Adası'na yasa dışı yollarla geçiş yapan 4'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 17 Türk vatandaşı gözaltına alındı. 

Rodos'ta gözaltında tutulan ve siyasi iltica talebinde bulunmak istedikleri belirtilen kaçakların, ülkeye yasa dışı giriş yapma suçundan mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Kaçakların çoğunluğunun öğretmen olduğu ve aralarında bir doktorun bulunduğu kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) birçok mensubu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yasa dışı yolardan Yunanistan'a geçiş yaparak sığınma başvurusunda bulunuyor.

Yunan yargısı, darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesini reddetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rodos AdasıFETÖ
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