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"Rodi Gayrimenkul" görkemli bir açılışla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

Emlak arsa inşaat otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Rodi Gayrimenkul adına konuşan Ahmet açıkgöz'e başarılı olmanın sırrını sorduk. 

"Rodi Gayrimenkul" görkemli bir açılışla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

Emlak arsa inşaat otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Rodi Gayrimenkul adına konuşan Ahmet açıkgöz'e başarılı olmanın sırrını sorduk. 

27 Mart 2017 Pazartesi 13:02
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"Rodi Gayrimenkul" görkemli bir açılışla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

Dikkatleri üzerine çekmeyi başaran AK Parti İzmir İl Meclis üyesi Ahmet Açıkgöz ayrıca inşaat sektörü, emlak, arsa, alım satım otomotiv ve daha birçok yatırım alanlarında da kendini kanıtlamayı  başardı. Açıkgöz başarısıyla ilgili şunları söyledi; "Yaptığınız iş ne olursa olsun risk faktörü en az olan işler olmalıdır. Bunu kişi nasıl anlayabilir? Mesela bildiğiniz işi yapmanız sizi daha çabuk başarıya götürecektir. Şans faktörü de tabi ki çok önemli ama aklımızı sonuna kadar kullanmak da kişinin kendi elindedir. Ve başarının asıl ve en önemli, kısmına gelelim öncelikli olarak sevdiğiniz işi yapmanız bu konuların başında geliyor.  Diğer ve en önemli konu ise tabiki dürüstlüktür Dürüstlük, başarının temelidir. Rahmetli babamız  bize öncelikle  dürüst olmanın önemini öğretti" diyerek Ahmet Açıkgöz sözlerine şöyle devam etti. "Ben şiir yazmayı çok seviyorum ve yaptığım işleride, bazen şiir gibi görürüm, mesela şiir, var, şiircik var. Yani derin düşünür, öyle yazarım şiiri. İşte, iş hayatıda buna benzer şiir gibi ince eleyip, sık dokumak gerekir. Dikkat çok önemlidir. Nasıl, şiirde kafiye çok önemliyse, iş hayatında da dikkat ve ölçü çok önemlidir."

"Şimdilerde yeni yatırımımız olan rodi. Emlak arsa alım satım ve otomotiv alanında  aynı hassasiyeti gösteriyoruz kınıkta bulunan rodi arsa ofisimizde, en iyi arsayı en uyguna alıp aynı şekilde en uygun şekliyle müşteriye satmak misyonumuzdur. Bu diğer ticari alanlarımız olan inşaat otomotiv içinde geçerli pirensibimizdir Daha şimdiden birçok kişiyi arsa sahibi yaptık işte başarıyla ilgili konunun başından beridir söylediğim gibi, akıllı hareket arsayı alırken kazanmanızı gerektirir. ve aynı şekliyle yatırımcı ya bu uygulamayı yansıtmaktır."

"Misyonumuz her şeyi zamanında ve müşteri memnuniyetini sağlayarak yapma anlayışına dayanmaktadır. Değişimlere ayak uyduran, kalıcı olmayı ve sürekli büyümeyi hedefleyen ekibimiz, güvenilir bir faaliyet ve hizmet anlayışına sahiptir."

"Hizmet verdiğimiz tüm müşteri ve yatırımcılarımıza yenilikçi çözümler sunarak, kalite ve standartlarda optimum maliyetlerle maksimum değerli projeler geliştirmek, çalışanlarımızın mutluluğunu arttırmak ve sektörde iş güvenliği ve çevre koruma ile ilgili bilinci geliştirerek toplumun her geçen gün daha ileri bir seviyeye ulaşmasında öncü olmaktır."

Yönetim Politikamız
Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, müşterilerimizin beklentilerini karşılamak...

Bize ulaşmak isteyen yatırımcılarımız www.rodigayrimenkul.com adresinden bize ulaşabilirler.

Haber: Zafer Toprak

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti İzmirRodi GayrimenkulAhmet Açıkgöz
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