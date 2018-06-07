Robot için ilham verdi

Savunma sanayisine yönelik geliştirilen insansız çözümlere bir yenisi eklendi. İnsan hayatını riske atan operasyonlarda personel yerine gözlem yapabilecek insansız bir araç geliştiren Bilkent Üniversitesi öğrencileri, tekerlek ve paletin aksine "C" şeklindeki bacaklarla ilerleyen araç için hamam böceklerinin engebeli yüzeylerdeki hızlı ilerleyişinden esinlendi.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri etkinliği kapsamında, son sınıf öğrencileri Ayşe Derya Bakiler, Asil Can Yılmaz, Ayla Watsuji, Barış Kalkan, Burcu Seyidoğlu, İrem Özkuzu, Rengim Özokutgen, "Engebeli Arazide Hareket Eden Hedef Tespit ve Tanzim Aracı" geliştirdi.

ROKETSAN'la ortak çalışılan proje kapsamında insan hayatını riske atan operasyonlarda personel yerine gözlem yapabilecek insansız araç tasarlandı. ROKETSAN’ın istekleri doğrultusunda uzaktan kontrolü sağlanabilen, kullanıcıya görüntü ve konum bilgisi gönderebilen ve engebeli arazilerde kolayca hareket edebilen bir robot üretildi.

Robotu hali hazırda kullanılan insansız araçlardan ayıran en büyük özelliklerinden birini "C" şeklindeki bacakları oluşturuyor. Tekerleğin ya da paletin aksine "C" bacak engebeli arazilerde daha rahat hareket sağlıyor. Öğrenciler tarafından kodlanan yürüyüş algoritmasıyla bacakların konumu kontrol ediliyor. Robotun yürümesi için dönüşümlü olarak 3 bacak yere değerek dengeyi; diğer 3 bacak ise hareket ederek ilerlemeyi sağlıyor.

Bu yürüyüş şekli, hamam böceklerinin hızlı şekilde engebeli yüzeylerde hareket edişi gözlemlenerek elde edildi. Bu haliyle proje, doğadan ilham alan teknolojiler sınıfına giriyor.

Projenin dikkati çeken bir diğer özelliğini Stewart Platform ve 6 bacaklı robot teknolojisini beraber kullanılması oluşturuyor. Engebeli arazileri aşarken stabilizasyon sorunu yaşayan 6 bacaklı robotun üzerine Stewart Patform yerleştirilerek hedefleme sisteminin, kamera ve çeşitli sensörlerin stabilizasyonu sağlanıyor. Böylece hedefleme sisteminin arazinin olumsuz koşullarından etkilenmesinin önüne geçiliyor.

Hareket ve hedefleme sistemleri, Android işletim sistemine tabletlerden veya tüm bilgisayarlardan şifre girilerek kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Robotun ve hedefin konumu anlık görüntüyle beraber arayüzden takip edilebiliyor. Bu sayede kullanıcı, hedefi uzaktan tespit edebiliyor ve can güvenliğini riske atmadan görevini yerine getirebiliyor.

Silah sistemi de eklenebilecek

Proje ekibinden İrem Özkuzu,yaptığı açıklamada, "C" şeklindeki bacaklarla önemli hareket yeteneği kazanan aracın, Stewart Platform'la hareket halindeyken de kamera, pod gibi faydalı yüklerin sabit tutulmasını sağladığını söyledi.

Aracın, üzerindeki kamerayla canlı görüntü yolladığını, GPS ve mesafe ölçer sensörlerle hedefin konumunu kullanıcıya ilettiğini anlatan Özkuzu, gönderilen bilgilerin okunması ve aracın kontrollerinin tablet üzerinden gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Özkuzu, istenirse füze ya da silah sistemi eklenebileceğini ya da aracın, üzerinde silah sistemi bulunan başka araçların bölgeye yönelmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Tehlikeli yerlerde askerin yerini alabilecek

ROKETSAN Sistem Mühendisi Hüseyin Avni Güner de aracın, askeri personel açısından yüksek tehlike içeren durumlarda hedef tespiti, tespit edilen hedefin ateş altına alınması, bölgeye daha büyük ateş desteği sağlanması, insansız hava aracı ya da hava kuvvetlerine hedef tarifinde bulunulması gibi görevleri yerine getirebileceğini söyledi.

Aracın, dağlık arazilerde, yerleşim yerlerinde, düşman bölgelerinde kullanılabileceğini dile getiren Güner, mağara aramaları, sınır bölgelerinde çizilen rotalarda uzun süreli gözetlemeler, gece ve gündüz hedef tespitinin de araçla hayati tehlike olmaksızın gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Güner, yapay zekayla birlikte aracın engelleri aşma konusunda kararlar verebileceğini, bekleme modunda yerde bekleyip ihtiyaç duyulduğunda kalkıp her an görev yapabileceğini anlattı.