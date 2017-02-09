Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88045
ALTIN
147.227
DOLAR
3.6957
STERLIN
4.6439
EURO
3.9491
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...
Banu Parlak "Yana Yana" geliyor
Banu Parlak

RNK Gıda Avrupa’yı sardı

Sözler Turşu ile lezzetini kanıtlayan marka Avrupa’ya da Türk damak tadını kabul ettirmeyi başardı.

RNK Gıda Avrupa’yı sardı

Sözler Turşu ile lezzetini kanıtlayan marka Avrupa’ya da Türk damak tadını kabul ettirmeyi başardı.

09 Şubat 2017 Perşembe 14:57
17 Okunma
RNK Gıda Avrupa’yı sardı

RNK yönetim kurulu sözlerine şunları ekledi; “RNK Gıda, taze sebze ve kurutulmuş domates ihracatına yönelik olarak Kınık’ta kurulmuştur. RNK Gıda, taze sebze ve kurutulmuş domates üretimindeki tecrübesini tüm dünya ülkelerine taşımayı amaçlamaktadır. RNK, domateslerini, kuru meyve ve sebze üretimi için en uygun şartları sağlayan Bakırçay güneşinde kurutup, Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nde 5000 m2 kapalı, 7000 m2 açık alana sahip tesislerinde paketlemektedir.

RNK için ürünlerinin, hijyen ve kalite standartlarının en üst düzeyde tutulması önemlidir. RNK, aynı bünyede bulunduğu gurup firmaları ile birlikte, üretimden, kurutmaya, paketlemeden, ihracata tüm adımları ile kurutulmuş domatesin ve turşunun sizlere ulaşmasına kadar geçen her aşamada sürece hakimdir. Bu sayede kalite standartlarını korur ve direkt üreticiden sizlere güven içerisinde ürünlerin ulaşmasını sağlar. Siz lezzet meraklılarına da Sözler marka turşumuzu öneriyoruz.

Haber: Zafer Toprak

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.02.2017 15:01
Anahtar Kelimeler:
Kuru Meyve Ve Sebze üretimiRNK GıdaRNK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, Nahda Hareketi Lideri Gannuşi'yi kabul etti
Erdoğan, Nahda Hareketi Lideri Gannuşi'yi kabul etti
İstanbul dünyanın 'helal' merkezi oldu
İstanbul dünyanın 'helal' merkezi oldu
Diyarbakır'da bir terörist yakalandı
Diyarbakır'da bir terörist yakalandı
Jandarmadan kış festivaline tatbikatlı hazırlık
Jandarmadan kış festivaline tatbikatlı hazırlık
MİT tırları soruşturmasında Hakan Ekici tutuklandı
MİT tırları soruşturmasında Hakan Ekici tutuklandı
"Eğitim ve kültür alanında eksiğimizi gidermeliyiz"
"Eğitim ve kültür alanında eksiğimizi gidermeliyiz"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ