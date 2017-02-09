RNK Gıda Avrupa’yı sardı

RNK yönetim kurulu sözlerine şunları ekledi; “RNK Gıda, taze sebze ve kurutulmuş domates ihracatına yönelik olarak Kınık’ta kurulmuştur. RNK Gıda, taze sebze ve kurutulmuş domates üretimindeki tecrübesini tüm dünya ülkelerine taşımayı amaçlamaktadır. RNK, domateslerini, kuru meyve ve sebze üretimi için en uygun şartları sağlayan Bakırçay güneşinde kurutup, Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nde 5000 m2 kapalı, 7000 m2 açık alana sahip tesislerinde paketlemektedir.

RNK için ürünlerinin, hijyen ve kalite standartlarının en üst düzeyde tutulması önemlidir. RNK, aynı bünyede bulunduğu gurup firmaları ile birlikte, üretimden, kurutmaya, paketlemeden, ihracata tüm adımları ile kurutulmuş domatesin ve turşunun sizlere ulaşmasına kadar geçen her aşamada sürece hakimdir. Bu sayede kalite standartlarını korur ve direkt üreticiden sizlere güven içerisinde ürünlerin ulaşmasını sağlar. Siz lezzet meraklılarına da Sözler marka turşumuzu öneriyoruz.