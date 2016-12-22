Rize

'de 15 aracın karıştığı

zincirleme trafik kazası

nda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Trafik ekipleri, sürücüsü henüz belirlenemeyen Gürcistan plakalı tırın Karadeniz Sahil Yolu Rize Geçişi Yüzüncüyıl Viyadüğü'nde arızalanması nedeniyle tedbir amaçlı yolu ulaşıma kapatmaya çalıştığı sırada buzlanma yüzünden kontrolden çıkan yolcu otobüsü, öğrenci servisi, polis aracı ile 12 otomobil çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı Vedat Kabil, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin yavaşlamaları için işaret ettiğini belirterek, "Ben durdum ancak buzlanma nedeniyle arkadaki arabalar duramadı. Arkadan bütün arabalar birbirine çarpmaya başladı. Rize'de kış aylarında ilk buzlanan nokta burası. Önlem alınmadığı için arabalar birbirine çarptı." diye konuştu.

Başka bir görgü tanığı Özgür Kopuz da arızalanan tır nedeniyle polisin bölgede tedbir almaya çalıştığını kaydederek, "Araçlar birikmeye başlamıştı. Arızalanan araç için tedbir alınmamış. Tedbir alınmayınca zincirleme kaza meydana geldi. Arabayı ağabeyim kullanıyordu. Yanımda hamile yengem vardı. Onlar da kazada yaralandı. Polis de kazanın içinde kaldı." ifadelerini kullandı.

AA