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Rize'de "Yeşil Yol Projesi"ne protesto

Rize'de CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup, Karadeniz Bölgesi'nde yapılması planlanan "Yeşil Yol Projesi"ni protesto etti

Rize'de "Yeşil Yol Projesi"ne protesto

Rize'de CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup, Karadeniz Bölgesi'nde yapılması planlanan "Yeşil Yol Projesi"ni protesto etti

13 Temmuz 2015 Pazartesi 15:17
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Rize'de

RİZE - Rize'de CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup, Karadeniz Bölgesi'nde yapılması planlanan "Yeşil Yol Projesi"ni protesto etti.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı önünde toplanan ve CHP milletvekilleri Haluk Pekşen, Bülent Yener Bektaşoğlu, Barış Karadeniz, Kemal Zeybek, Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel'in de destek verdiği grup, projeyi protesto eden pankart ve dövizler açarak sloganlar attı.

Milletvekillerinin "Diren Karadeniz" yazılı tişörtler giydiği eylemde, gruptakilerin kaymakamlık binasının kapısına, "Kitle turizmine, madene, talana hayır" yazılı pankart asması üzerine kurum personeli tepki gösterdi. Göstericilerle kaymakamlık çalışanları arasındaki tartışma, polis ekiplerinin araya girmesi üzerine sona erdi.

Burada açıklama yapan Pekşen, Karadeniz'in, sahil yolu ve HES'ler ile önüne geçilemez bir tahribatla karşı karşıya kaldığını savundu.

Karadeniz Bölgesi'nin, dünyanın 100 önemli doğa mirasından birine sahip olduğunu dile getiren Pekşen, "Buradan geçirilmesi istenen yol gerçeklerin saptırılarak Karadenizlinin zekası ile alay ederek yapılabilecek bir iş değil. Karadeniz insanının zekasını aldatmaya izin vermeyecek kadar açıktır" dedi.

Pekşen'in konuşması sürerken gruptakilerden "basın açıklamasının siyasallaştığı" gerekçesiyle tepki geldi.

"Fırtına İnisiyatifi" üyesi Fatih Tarakçı'nın, "Basın açıklamamız buradadır. Basın mensuplarını bu tarafa alabilir miyiz?" sözlerine Pekşen, "Arkadaşlar sizin için buradayız" diye karşılık verdi. Gruptakilerin slogan atması üzerine Pekşen, açıklamasını bitirdi.

Daha sonra "Fırtına inisiyatifi" adına basın açıklaması yapan Deniz Demirci, Fırtına Vadisi'nin doğal sit alanı ve milli park olduğunu söyledi.

Böylesine önemli bir bölgenin, "yeşil yol" denilen projeyle tehdit edildiğini belirten Denizci, şu görüşleri öne sürdü:

"Biz Fırtına Vadisi halkı olarak adı yeşil ama özü kara olan bu yolun vadimize felaket getireceğini biliyoruz. Bu sebeple yola itiraz ediyoruz. Yeşil yolun bir ihtiyaç olmadığını biliyoruz. Fırtına Vadisi'nde her yaylanın yolu vardır. Yolun olduğu yerde yeni yolların açılmasına gerek yoktur. Araç trafiğinin artacağından ve doğayı parçalayacağından yeşil yola karşıyız."

Konuşmaların ardından bir süre tulum eşliğinde slogan atarak yürüyen gruptakiler, horon oynadı.

Bu sırada bir iş makinesinin üzerine çıkarak yolu trafiğe kapatmak isteyen kişi, polisin uyarısı üzerine araçtan indirildi.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 13:36
Anahtar Kelimeler:
önce VatanRize
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