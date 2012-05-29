Rize'de içme suyu borusu patladı

RİZE

Boğaz Mahallesi'nde Rize şehir içi şebekesi ana isale hattına bağlı su borusu patladı. Bir evin alt katını su bastı, hızla akan su meyilli arazide önüne kattığı toprak ve ağaç dallarını Karadeniz Sahil Yolu'na kadar sürükledi.

Rize Belediyesi ekipleri Boğaz Mahallesi'nin vanasını kapatıktan sonra temizlik işçileri tarafından Karadeniz Sahil Yolu ve caddelerin temizliği için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, borunun onarımına başlandığı, mahalleye kısa süre içinde yeniden su verileceği belirtildi.