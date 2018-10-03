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Rize'deki 7 katlı binanın yıkımına başlandı

Rize'nin Muradiye beldesinde, şiddetli yağışların ardından gündeme gelen 7 katlı binanın yıkımına başlandı.

Rize'deki 7 katlı binanın yıkımına başlandı

Rize'nin Muradiye beldesinde, şiddetli yağışların ardından gündeme gelen 7 katlı binanın yıkımına başlandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:28
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Rize'deki 7 katlı binanın yıkımına başlandı

Rize'nin Muradiye beldesinde, şiddetli yağışların ardından gündeme gelen 7 katlı binanın yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen başkanlığındaki ekiplerce gerekli tedbirlerin alınmasının ardından bölgeye elektrik iletimi kesildi. Binanın yıkımı iş makineleri yardımı ile başlatıldı.

Gürgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede 2 ay önce Rize'den Ordu'ya kadar etkili olan bir sel felaketi yaşadıklarını hatırlattı.

İklim değişikliğine işaret eden Gürgen, "Şiddetli yağışların aniden bastırması ile sel olayları sıkça yaşanır hale geldi. En son ağustos ayında yaşadığımız sel felaketinde üzerinde bulunduğumuz derenin taşması nedeniyle Muradiye'de ciddi bir tehlike doğdu." dedi.

Rize'den başlamak üzere bütün doğu Karadeniz'de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gürgen, "Yeni iklim ve yağış rejimlerine göre bütün Doğu Karadeniz'i en baştan çalışıyoruz. Derelerin içerisinde bulunan binaları, yapılmış olan dolguları, yapılmış olan müdahaleleri tek tek tespit ediyoruz. Bu çerçevede Artvin'den başlayıp Samsun'a kadar devam eden alanda bu senenin sonuna kadar bir eylem planı da hazırlanmış olur." diye konuştu.

Yağış rejiminin değişmesi, derelere müdahale ve yetersiz kesitler, derelerin doldurulması nedeniyle ciddi bir sel riski oluştuğunu vurgulayan Gürgen, şöyle devam etti:

"Bu riskleri kaldırmak açısından ilk önce Rize'de sembol olmuş binanın sahipleri ile görüştük. İlgi ve alakası sonucunda binanın kamulaştırması yapıldı ve yıkımı gerçekleşiyor. Bu sürecin içerisindeki tek bina bu değil. Bu bir başlangıç. Dere üzerindeki işgal ve dolgular kaldırılacak. Rize artık değişen iklim koşullarıyla yeni sel felaketleri yaşamak istemiyor. Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz. Sayın Bakanımızın yıl sonuna kadar bize bu işi bitirme talimatı var. En son Sakarya'da yaşanan sel felaketini biliyorsunuz. İnsanlar çatılarını kırmak suretiyle felaketten kurtulmaya çalışıyor. Bütün kurumlar tekrar yaşanamaması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek ciddi adımlar atıyor."

Fırtına Vadisi'ndeki kaçak yapılar

Gürgen, dünyaca ünlü Ayder Yaylası ve Fırtına Vadisi'ni inceleme fırsatı bulduğuna değinerek "Vadi içerisinde 9 binanın kaçak olarak yapılmaya başladığını gördük. Yanlış yönlendirme, imar barışıyla yeniden konut yapabilme yanılsamasının içine girilmiş. Bu yeniden bir imar planlarının değiştirilmesi, revize edilmesi, üzerine kaçak bina yapmasını gerektirecek bir şey değil. 2018 yılından önce yapılan binaları kapsayan bir kanun düzenlemesi." dedi.

Mühürlenen ve kaçak olarak devam eden binaları da gördüklerini ifade eden Gürgen, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza iyi niyetle kendi iyilikleri için sesleniyorum, inşaatlara devam etmesinler. Yaptıkları binaların yıkılmasında hiçbir engel yoktur. Bununla ilgili de yıkım kararları aldık. Yıkım kararları ile o binaların da yıkıldığını göreceksiniz. Boş yere bina yapmasınlar, imara aykırı işler yapmasınlar. Bu imar barışı bir imar affı değildir. Keselerine baksınlar. Paralarını boş yere harcamasınlar."

Gürgen, daha sonra bina sahibi Nihat Yazıcı ile bir süre sohbet etti. Gürgen, Yazıcı'ya Bakanlık adına teşekkür etti.

İki saatlik çalışmanın ardından ekipler çalışmaya ara verdi.

AA

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Rize
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