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Rize'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Rize'de "Silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 7 yıl 6 ay, etkin pişmanlıktan yararlanan sanığa ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Rize'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Rize'de "Silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 7 yıl 6 ay, etkin pişmanlıktan yararlanan sanığa ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 12:41
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Rize'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanıklardan biri 7 yıl 6 ay, etkin pişmanlıktan yararlanan sanık ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık eski öğretmen Bayram Kurt ile avukatları katıldı.

Sanık, son savunmasında, hakkındaki örgütün gizli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı iddiaları ve diğer suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın duruşmadaki halini dikkate alarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmada tutuksuz yargılanan eski infaz koruma memuru A.C. ile yakınları katıldı.

Sanık, son savunmasında kendisine ait iki telefon hattı üzerine Bylock yüklediğini, daha önceki ifadelerini kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini tekrarladı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 hapsine hükmeden mahkeme heyeti, etkin pişmanlık kapsamında 4 yıl 6 aya indirilmesini kararlaştırdı. A.C'nin mahkemedeki davranışlarını dikkate alan heyet cezayı 3 yıl 9 aya indirerek adli kontrol hükümlerinin devamını kararlaştırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RizeFETÖ
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