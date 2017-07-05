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Rize'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Rize'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, özel sektör çalışanları ve öğrencilerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Rize'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, özel sektör çalışanları ve öğrencilerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:37
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Rize'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, özel sektör çalışanları ve öğrencilerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, aralarında özel sektör çalışanı ve öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
RizeFETÖ OperasyonuFETÖBylock
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