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Rize'de 4 öğretim görevlisi 'ByLock'tan gözaltına alındı

Rize'de FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanının da aralarında bulunduğu 4 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Rize'de 4 öğretim görevlisi 'ByLock'tan gözaltına alındı

Rize'de FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanının da aralarında bulunduğu 4 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:15
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Rize'de 4 öğretim görevlisi 'ByLock'tan gözaltına alındı

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanlarından E.A'nın da aralarında bulunduğu 4 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen eski dekan E.A, öğretim görevlisi A.G. ve A.G. ile araştırma görevlisi A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada telefon ve bilgisayarların yedekleri alınarak, çeşitli belgelere el konuldu.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında bir şüphelinin İstanbul'daki adresinde arandığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
RizeFETÖRecep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiBylock
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