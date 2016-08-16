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Risk altındaki 150 bin konut yenilenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, afet riski altındaki binalar için yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildiğini ve bir yılda 150 bin konutun yenileneceğini bildirdi.

Risk altındaki 150 bin konut yenilenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, afet riski altındaki binalar için yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildiğini ve bir yılda 150 bin konutun yenileneceğini bildirdi.

16 Ağustos 2016 Salı 14:15
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Risk altındaki 150 bin konut yenilenecek

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, afet riski altındaki binalar için yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildiğini ve bir yılda 150 bin konutun yenileneceğini belirtti.

AA muhabirine Marmara Depremi'nin 17. yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, binaların güçlendirilmesine yönelik önlemler ve bu kapsamda yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında güncel bilgileri paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce kentsel dönüşüm projesinin uygulandığını bildiren Özhaseki, İstanbul'da birçok belediye başkanının ilçelerinde çok başarılı şekilde kentsel dönüşüm projelerini yürüttüğünü anlattı. Özhaseki, bu çalışmaları daha da hızlandırmak, önlerindeki engelleri kaldırmak amacıyla tedbirler almaya devam ettiklerini dile getirdi.

Her İstanbul seyahatinde mutlaka bir ilçeyi gündemine alıp problemleriyle özel olarak uğraştığını kaydeden Özhaseki, bundan sonra da Anadolu'da her ziyaret ettiği ilde belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, oradaki kentsel dönüşüm projelerine yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Bir yılda 150 bin konut yenilenecek

Bu çalışmalarla çok kısa sürede birçok çürük binanın yıkılıp, sağlam olmayan yapıların yok edilip, yerine çok daha sağlamlarının konulacağına işaret eden Özhaseki, "Şu anda bizden kentsel dönüşüm için izin almış 180 kadar yer var. Bunlar büyük gayretler içindeler. Pilot olarak başlattığımız bu işte risk alıp bakanlık olarak, ilgili genel müdürlüklerimiz olarak, hızlanması için oradaki proje ortaklığına da 'evet' diyoruz zaten." şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, çalışmaların hızlanmasıyla 150 bin konutun bir yıl içinde yenileneceğini bildirdi.

Fikirtepe projesiyle ilgili çalışmaların hızlandırılması için harekete geçtiklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde Fikirtepe için İstanbul'da bir toplantı yapacağım. Oranın hızlandırılması için de ne gerekiyorsa yapacağım. Bakanlık olarak devreye gireceğiz, elimizi taşın altına koyacağız. Oradaki belediyelere atarak, müteahhitlere işi havale ederek çözemeyiz zaten. Bu anlamda doğrusu önümüzdeki günlerde çok daha büyük, binlerce yapı stokunun değişeceğini ifade edebilirim."


AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 14:16
Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiKentsel Dönüşüm
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