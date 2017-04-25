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Risalet Radyo yayın hayatına başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Hazreti Peygamberin hadislerini, sünnetlerini ve asr-ı saadeti dinleyiciye aktarmak için kurulan Risalet Radyo, 35 ilde yayın hayatına başladı.

Risalet Radyo yayın hayatına başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Hazreti Peygamberin hadislerini, sünnetlerini ve asr-ı saadeti dinleyiciye aktarmak için kurulan Risalet Radyo, 35 ilde yayın hayatına başladı.

25 Nisan 2017 Salı 10:48
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Risalet Radyo yayın hayatına başladı

Diyanet Radyo ve Diyanet Kur'an Radyonun ardından yayın hayatına başlayan Risalet Radyo, başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere ilk etapta 35 ilde dinleyiciye ulaşacak.

Risalet Radyo, İslam tarihini, hicreti, asr-ı saadetteki yaşamı da anlatan birbirinden farklı programları dinleyicisinin ilgisine sunacak. 24 saat yayın yapacak olan Risalet Radyo için Hazreti Peygamber döneminin anlatıldığı 300 bölümlük bir radyo tiyatrosu da hazırlanıyor.

Ankara'da 94.0, İstanbul'da 95.1 frekanslarından yayın yapan Risalet Radyonun diğer illerdeki frekansları ise şöyle:

"Adana 107.0, Antalya 107.8, Aydın 104.8, Balıkesir 104.7, Bolu 101.8, Bursa 97.4, Çanakkale 105, Denizli 101.2, Diyarbakır 101.9, Edirne 98.8, Elazığ 103.2, Erzurum 106.5, Eskişehir 102.9, Gaziantep 107.8, Hatay 103.7, İzmir 104.5, Kahramanmaraş 98.7, Kayseri 107.7, Kocaeli 107.9, Konya 98.6, Malatya 100.2, Manisa 107.8, Mardin 94.3, Mersin 105.9, Muğla 88.5, Ordu 104.8, Sakarya 87.8, Samsun 101.3, Şanlıurfa 95.9, Sivas 102.8, Tekirdağ 106.7, Trabzon 96.7, Van 99.4"

Risalet Radyo yayınının, 35 ilin ardından tüm Türkiye'ye yayılması öngörülüyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet RadyoDiyanet Kuran RadyoRisalet RadyoRisalet Radyo Yayını
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