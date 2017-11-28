Reza Zarrab suçunu kabul etti ve mahkemeye getirildi

Reza Zarrab davasında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde 21 aydır devam eden yargı sürecinde davanın asıldan görüleceği jürili duruşmalar Salı sabahı başladı.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre Halkbank Genel Müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada, Atilla'nın avukatları Halkbank'ın eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ı suçladı.

Atilla'nın avukatları, Süleyman Aslan'ın Zarrab'tan aldığı rüşvetle alçakça cebini doldurduğunu belirtti. Savcılık ise Atilla’yı tüm bu ağın başındaki adam olarak gösterdi. Savunma itiraz edip bu işi Zarrab’ın yaptığını söyledi. Savunmadan Zarrab’a cezaevinde kendi çıkarları adına yaşamak için bir rüşvet ağı kurduğu suçlaması da geldi.

Zarrab’ı savcılıkla uzlaştığı ve tanık olacağı konusunda ilk resmi açıklama New York Güney Bölgesi Başsavcı yarımcısı David Denton’dan geldi. Denton, Zarrab’ın Mehmet Hakan Atilla’nın davasında anahtar bir tanık haline geleceğini belirtti. Savcı Yardımcısı Denton, 2011 yılından beri İran’a uygulanan ambargonun delinmesiyle ABD’nin güvenliğinin tehdit edildiğini öne sürdü. Savunmanın erteleme talebini reddeden hakim Berman, Zarrab’ın mahkemede tanık olarak dinleneceğini belirtti. Zarrab'ın hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

12 asıl 6 yedek üyenin seçilmesinin ardından başlayan duruşmalara Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatlarından itiraz geldi. Dün akşam saatlerinde Amerikan Adalet Bakanlığına elektronik yolla başvuruda bulunan Atilla’nın avukatları, duruşmaların iki hafta daha ertelenmesini istedi.

Atilla’nın savunma avukatları erteleme taleplerinin gerekçesini, son ay içinde savcılığın delil olarak sunduğu binlerce sayfadan oluşan belgeleri değerlendirebilmek için zaman yetersizliği olarak gösterdi.

Savcılık savunmanın bu talebine itiraz etti. Hakim Richard Berman duruşmaya başlamadan savunmanın ertelenme talebini değerlendirdi. Hakim Berman, savunmanın, davanın 11 Aralık tarihine ertelenmesi talebini reddetti. Sabah yerel saatle 09:30'da davanın asıldan görüleceği duruşmalara geçildi.

ABD’de Zarrab davası soruşturmasını başlatan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara savcılıkla uzlaşan Zarrab’ın tanık olarak ifade vereceği yönündeki haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Bharara, Twitter hesabından paylaştığı haberle ilgili yaptığı yorumda, “Zarrab’ın döndüğünü savcılıkla işbirliği yaparak tanık olacağını belirtti.

Preet Bharara, mesajında, “Zarrab kendisiyle ilgili suçlamalara karşı her türlü şekilde mücadele etme hakkına sahipti. Kendisine avukatlardan oluşan bir adeta rüya takım kurdu. Suçlamaları kabul etti çünkü hakkında yapılan suçlamalar doğru” dedi.

6 ayrı suçlamadan 95 hapis istemiyle yargılanan Atilla’nın duruşmaları jüri karar alana kadar devam edecek. Hukukçular bu süreçte Atilla’nın da savcılıkla uzlaşma hakkının olduğunu belirtiyorlar

Dün, jüri adaylarına hitaben konuşan Berman, “Jürisi olacağınız davada bir tek Mehmet Hakan Atilla yargılanacaktır” diye konuştu. Hâkim Berman, Atilla’nın ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek, Amerikan kurumlarını aldatma, kara para aklamakla ilgili suçlamaların yer aldığı altı suç maddesini okudu.

Berman, adaylara savcılarla veya savunma avukatlarıyla daha önce kişisel veya iş ilişkileri olup olmadığını sordu.

Jüri adaylarına sunulan listede ise davayla ilişkili olma ihtimali olan onlarca kişi ve çok sayıda şirketin adlarının yer aldığı uzun bir liste sunuldu. Jüri adaylarının bu liste de yer alan kişilerle irtibatı olduğu taktirde görevlendirilmeyecekleri belirtildi.

Bu arada New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut da Zarrab’ın duruşmalara katılmamasının ceza almayacağı ya da beraat ettiği anlamına gelmediğini söyledi. Akbulut, “Zarrab uzlaşmış olsa bile savcılıkla yaptığı anlaşmaya göre bir ceza indirimi alacaktır. Eğer itirafçı olduysa tanık sıfatı da taşımış olsa bu davadan ceza almadan kurtulması mucize olur. Sarraf jürili duruşmalara savcılıkla uzlaştığı için katılmayacak. Bu yüzden bu duruşmalarda sanık olarak adı geçmiyor. Tanık sanık da olabilir. Tanık sanık olması onun ceza almayacağı anlamına gelmez. Kanımca hala ceza alma ihtimali oldukça yüksek” diye konuştu.