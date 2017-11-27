Reza Zarrab davasında flaş gelişme

ABD'de yargılanan Rıza Zarrab'ın davasının bu hafta görülmeyeceği, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tek başına hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Yargıç Richard Berman jüri, seçim sırasında adaylara bilgi verirken tek sanığın Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olduğunu belirterek, jüri adaylarına "Sizin jürilik yapacağınız davada bir tek Mehmet Hakan Atilla yargılanacaktır" dedi.

ZARRAB'IN İŞBİRLİĞİ İDDİASI

Yargıcın bu açıklaması Reza Zarrab’ın savcılıkla işbirliği yaptığı ve anlaşmaya vardığı iddialarını güçlendirdi. Daha sonra Hakim Richard Berman, Atilla’nın ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları yasa dışı yollarla delmek, ABD kurumlarını aldatmak ve kara para aklamakla ilgili suçlarını 6 madde halinde okudu. Jüri adaylarına yönelik konuşan Berman, adayları ABD yargı sisteminin en önemli unsurlarından biri olarak tarif ederek teşekkür etti. Ardından ise adaylara savcılarla veya savunma avukatlarıyla daha önce kişisel veya iş ilişkileri olup olmadığını sordu. Berman’ın aday jürileri tek tek ayağa kaldırarak, Mehmet Hakan Atilla, avukatı veya savcılıktan herhangi birini tanıyıp tanımadıklarını sorması dikkat çekti.

JURİLERE NUMARALI TANIMLAMA

Duruşmaların 2, 3 veya 4 hafta seri olarak devam edeceğini söyleyen Berman hafta içi her gün başlangıç saati olarak 09.15’i verdi. Davaya seçilecek jüri üyelerinin ad ve soyadları gizli tutuldu, jüri üyeleri numaralarla tanımlandı. Jüri adaylarının sayısının fazla olması nedeniyle gazeteciler ve diğer izleyiciler duruşmayı başka bir salonda video konferans yoluyla izledi

"JENCKS MATERYALİ"

Rıza Sarraf'ın yanı sıra New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile, aynı dava kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar için jüri seçimi yapılıyor. ABD hukuk literatüründe "Jencks materyali” olarak tabir edilen ve savcılığın elinde bulunan işbirlikçi sanığın itirafları anlamına gelen dosyalarda Zarrab'ın yer aldığı iddiası gündeme gelmişti.

ZARRAB'A SUÇLAMALAR

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamakla suçlanan Zarrab geçen yıl mart ayından bu yana New York'ta tutuklu bulunuyor.

Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.



