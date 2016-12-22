HATAY

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliyeler kapsamında, olası göç hareketine karşı dezavantajlı grupların barınması amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bin kişilik çadır kent kuruluyor.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanlar Türkiye'de tedavi altına alınıyor.

Olası göç durumlarına karşı da çalışmalar sürüyor. Türkiye'ye gelebilecek siviller için Reyhanlı'da hazırlıklar yapılırken, dezavantajlı grupların barınması amacıyla da bin kişilik çadır kent oluşturuluyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarındaki Hac Konaklama Merkezi'nde yapılan çalışamalarla, 112 metrekarelik 18 çadırın kurulumu gerçekleştiriliyor.

Altyapı hazırlıklarına başlandı

Halep'ten tahliye edilen sivillere Suriye'de kurulması planlanan geçici barınma merkezleri için AFAD koordinesinde 3 bölgede yer tespiti yapıldı.

Bu bölgelerde iş makineleri altyapı hazırlıklarına başladı. AFAD da duş ve tuvalet konteynerleri, 238 çadır, jeneratör ve altyapı malzemesi gönderdi.

Yaralılardan 3'ü yaşamını yitirdi

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirilen ve burada bekleyen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Hatay'a sevk edilen yaralı sayısı 39'u çocuk olmak üzere 120'ye ulaştı.

Yaralılardan 3'ü yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, 9'u da tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralıların bir kısmının tedavisi Hatay'da sürdürülürken, 45'i de Gaziantep, Konya, Mersin, Adana ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yardım tırları Suriye'ye geçti

Bu arada, insani yardım çalışmaları kapsamında Türk Kızılayının 216, İHH İnsani Yardım Vakfının da 381 yardım tırı Suriye'ye geçti.

Öte yandan, Halep'ten 7 bin 500 kişinin tahliye edildiği, aralarında 4 bine yakın yaralı bulunduğu bildirildi. Tahliye edilmeyi bekleyenlerin sayısının da 70 bin civarında olduğu kaydedildi.

AA