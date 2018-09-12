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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Ankara Emniyet Müdürlüğünde

MİT Başkanlığı tarafından Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Ankara Emniyet Müdürlüğünde

MİT Başkanlığı tarafından Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:19
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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Ankara Emniyet Müdürlüğünde

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda gözaltına alınan Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik, bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla yakalandıktan sonra Ankara'da sorguya alındı.

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı'nın organizatörü Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli İstihbarat TeşkilatıMİTReyhanlıYusuf Nazik
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