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Reyhanlı saldırısında 3 tutuklama daha

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs'ta meydana gelen bombalı saldırılarla ilgili 7 kişinin daha gözaltına alındığı, bunlardan 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Reyhanlı saldırısında 3 tutuklama daha

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs'ta meydana gelen bombalı saldırılarla ilgili 7 kişinin daha gözaltına alındığı, bunlardan 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

23 Ağustos 2013 Cuma 08:18
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Reyhanlı saldırısında 3 tutuklama daha

HATAY

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs'ta meydana gelen bombalı saldırılarla ilgili 7 kişinin daha gözaltına alındığı, zanlılardan 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Hatay Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, önceki gün güvenlik güçlerince yapılan operasyon kapsamında olayla ilgili aranan M.A.Ö, H.S, A.D, N.K. ve M.A.S. isimli zanlıların gözaltına alındığı, S.O. ve Y.Ç'nin ise İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldukları belirtildi.

Gözaltına alınan zanlılardan, H.S, Y.Ç. ve A.D'nin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulduğu; M.A.S. ve S.O'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildiği; N.K. ve M.A.Ö'nün ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, soruşturma kapsamında bugüne dek bombalı saldırılarla ilgili olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan 32 kişiden 20’sinin tutuklandığı, 12’sinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 08:19
Anahtar Kelimeler:
Reyhanlı Saldırısı
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