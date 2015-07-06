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'Resmi açıklamalara itibar edilmeli'

Genelkurmay Başkanlığından, "askeri kaynaklara" dayandırılan haberlere ilişkin, devletin yetkili kişi ve makamlarının resmi açıklamalarına itibar edilmesinin uygun olacağı bildirildi

'Resmi açıklamalara itibar edilmeli'

Genelkurmay Başkanlığından, "askeri kaynaklara" dayandırılan haberlere ilişkin, devletin yetkili kişi ve makamlarının resmi açıklamalarına itibar edilmesinin uygun olacağı bildirildi

06 Temmuz 2015 Pazartesi 10:38
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'Resmi açıklamalara itibar edilmeli'

ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı, son günlerde askeri kaynaklara atıf yapılarak basında yer alan bazı haberlere ilişkin, "Bu tür haber-yorumların kişisel görüş ve değerlendirmeleri yansıttığı düşünülmektedir. Devletimizin yetkili kişi ve makamlarının resmi açıklamalarına itibar edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son günlerde basın yayın organlarında askeri kaynaklara atıf yapılarak bazı haber ve yorumlara yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür haber-yorumların kişisel görüş ve değerlendirmeleri yansıttığı düşünülmektedir. Devletimizin yetkili kişi ve makamlarının resmi açıklamalarına itibar edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 10:28
Anahtar Kelimeler:
önce VatanResmi Açıklama
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