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Rektöre hakarete 10 ay hapis

KTÜ Rektörü Özen'e basın açıklaması sırasında söylediği sözler nedeniyle yargılanan öğrenciye 10 ay hapis cezası verildi.

Rektöre hakarete 10 ay hapis

KTÜ Rektörü Özen'e basın açıklaması sırasında söylediği sözler nedeniyle yargılanan öğrenciye 10 ay hapis cezası verildi.

19 Haziran 2012 Salı 15:18
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Rektöre hakarete 10 ay hapis
Trabzon'da, basın açıklaması sırasında söylediği sözler ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan öğrenciye 10 ay hapis cezası verildi. Öğrencinin cezası ertelendi.

Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sinem Kara (21) ve taraf avukatları katıldı.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kara'ya, basın açıklamasında söylediği sözler ile ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle Kara'nın cezasını, Denetimli Serbestlik Uygulaması kapsamında erteledi.
Buna göre Kara, 5 yıl süreyle kasten bir daha suç işlemezse hakkındaki dava düşecek, aksi takdirde verilen cezayı çekecek.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 07:19
Anahtar Kelimeler:
Rektöre Hakarete 10 Ay Hapis
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